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Баткенское радио «Салам» готовится к переходу в мультимедийный формат

8 августа 18
Теги: ключевые партнерырадио "Салам"
Радио «Салам» в Баткене размещается в небольшом уютном доме.

 

«Салам» находится на 13-м месте среди радиостанций Кыргызстана по оценкам исследования медиарынка «Волна – 8». Для региональной станции это неплохой результат. Но стоит задача – стать в течение трех лет мультимедийной редакцией, более прибыльной и устойчивой.

Даже в отдаленном от центра регионе есть конкуренция. Небольшой радиостанции сложнее выживать на рынке, приходится конкурировать с общенациональными вещателями, такими как радио КТРК, «Ынтымак», радио «Марал».

Улукбюбю Амирова беспокоится о радио как о собственных детях.

 

Более 17 лет Улукбюбю Амирова работает ведущей на радио «Салам». С раннего утра своим бодрым голосом она поднимает настроение в эфире местным слушателям. Улукбюбю считает радиостанцию своим вторым родным домом и, несмотря на сложности выживания на рынке, ищет разные способы сохранить вещание в регионе и модернизировать студию. По ее словам, стоит задача – войти в ТОП-10 по рейтингу аудитории и увеличить доход на 10 процентов к концу 2019 года.

 Радио «Салам» с начала 2001 года вещает 18 часов в день. Немного свои новости и вечерние подкасты, репортажи с мест событий, но чаще в эфире звучат музыкальные поздравления, которые заказывают водители- дальнобойщики, перевозящие товар в Узбекистан и Таджикистан.

Отличительная особенность Баткенской области – большая часть потенциальной аудитории находится за пределами страны. Коллектив хочет, чтобы в онлайн их смотрели и слушали мигранты в России, это молодежь, которая уезжает после окончания школы. Небольшая часть выпускников поступает в вузы, остальные уезжают на заработки.

«Нам нужно делать контент, который полезен, важен и актуален для жителей Баткена и области. Важно понять, кто наша аудитория», — отметила директор и совладелец радиостанции Улукбюбю Амирова. 

С начала этого года «Салам» стал ключевым партнером Интерньюс в КР, получает грантовую и техническую поддержку на производство контента и переоборудование студии. Также коллектив начал проходить консультации по разным направлениям деятельности медиа, что поможет им улучшить свои компетенции.

Сотрудники радио в студии.

 

Выездная резиденция, которую этой весной провели советники из Интерньюс, помогла сотрудникам определиться со стратегией и по-новому позиционировать себя не только как радиостанцию, но и как мультимедиаресурс.

Коллектив радио во время выездной резиденции Интерньюс в КР весной 2018 года.

 

Сегодня идет преобразование в «Салам медиа», где работают восемь человек. В списке повседневных забот – какой контент из региона можно предложить столичным СМИ, чем заинтересовать местных слушателей и привлечь земляков-мигрантов, поддерживающих контакты из ближнего зарубежья.

Исабек Максутов во время эфира.

 

Ведущий радиостанции Исабек Максутов вернулся в студию весной 2018 года. С 2006 года, когда учился в 7-м классе средней школы, работал волонтером, научился аудиомонтажу на компьютере, а через два года стал диджеем. Последние два года поработал в Москве на стройке. Вернувшись в родной Баткен и на радио, он дополнительно подрабатывает ведущим на торжествах и городских мероприятиях. Его навыки диджея радио, умение петь и играть на комузе помогает выживать в отдаленном районе.

Еще Исабек поет и свои песни записывает, устраивает концерты и конкурсы вместе с городскими властями. Пробовал делать прямой эфир со своей страницы на Facebook с местным боксером Ажалом Сулайманбековым, получил более 1 тыс. 800 просмотров и девять репостов. Был рад, что с первого раза смог неплохо вовлечь аудиторию в просмотр трансляции.

«Водители такси больше слушают нас. Поэтому думаем делать контент, связанный с авто», — сказал он.

«Салам» своими силами занимается оформлением новой студии. Эргалы Мураталиев отвечает за дизайн.

 

В настоящее время радио «Салам» работает по техническому оснащению студии, электроснабжению, получает консультации по финансовому менеджменту и организационным вопросам. Также обдумывает варианты, как можно увеличить доход за счет дополнительной деятельности. Здесь, на периферии, рекламный рынок довольно узкий. Поэтому имеются планы сдавать в аренду имеющийся зал для проведения медийных мероприятий.

Радио «Салам» нуждается в обновлении оборудования.

 

Перед командой «Салам медиа» стоит много новых задач. Основные сотрудники прошли несколько тренингов по разным направлениям деятельности СМИ: по менеджменту, рекламе, управлению онлайн-редакцией, дизайну, социальным сетям. Они хотят развивать новые платформы радио в Instagram, YouTube, Facebook, производство мультимедийного контента и создать продакшн-студию.

Фото internews.kg и радио «Салам».

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