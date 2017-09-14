Баткенское радио «Салам» готовится к переходу в мультимедийный формат

«Салам» находится на 13-м месте среди радиостанций Кыргызстана по оценкам исследования медиарынка «Волна – 8». Для региональной станции это неплохой результат. Но стоит задача – стать в течение трех лет мультимедийной редакцией, более прибыльной и устойчивой.

Даже в отдаленном от центра регионе есть конкуренция. Небольшой радиостанции сложнее выживать на рынке, приходится конкурировать с общенациональными вещателями, такими как радио КТРК, «Ынтымак», радио «Марал».

Более 17 лет Улукбюбю Амирова работает ведущей на радио «Салам». С раннего утра своим бодрым голосом она поднимает настроение в эфире местным слушателям. Улукбюбю считает радиостанцию своим вторым родным домом и, несмотря на сложности выживания на рынке, ищет разные способы сохранить вещание в регионе и модернизировать студию. По ее словам, стоит задача – войти в ТОП-10 по рейтингу аудитории и увеличить доход на 10 процентов к концу 2019 года.

Радио «Салам» с начала 2001 года вещает 18 часов в день. Немного свои новости и вечерние подкасты, репортажи с мест событий, но чаще в эфире звучат музыкальные поздравления, которые заказывают водители- дальнобойщики, перевозящие товар в Узбекистан и Таджикистан.

Отличительная особенность Баткенской области – большая часть потенциальной аудитории находится за пределами страны. Коллектив хочет, чтобы в онлайн их смотрели и слушали мигранты в России, это молодежь, которая уезжает после окончания школы. Небольшая часть выпускников поступает в вузы, остальные уезжают на заработки.

«Нам нужно делать контент, который полезен, важен и актуален для жителей Баткена и области. Важно понять, кто наша аудитория», — отметила директор и совладелец радиостанции Улукбюбю Амирова.

С начала этого года «Салам» стал ключевым партнером Интерньюс в КР, получает грантовую и техническую поддержку на производство контента и переоборудование студии. Также коллектив начал проходить консультации по разным направлениям деятельности медиа, что поможет им улучшить свои компетенции.

Выездная резиденция, которую этой весной провели советники из Интерньюс, помогла сотрудникам определиться со стратегией и по-новому позиционировать себя не только как радиостанцию, но и как мультимедиаресурс.

Сегодня идет преобразование в «Салам медиа», где работают восемь человек. В списке повседневных забот – какой контент из региона можно предложить столичным СМИ, чем заинтересовать местных слушателей и привлечь земляков-мигрантов, поддерживающих контакты из ближнего зарубежья.

Ведущий радиостанции Исабек Максутов вернулся в студию весной 2018 года. С 2006 года, когда учился в 7-м классе средней школы, работал волонтером, научился аудиомонтажу на компьютере, а через два года стал диджеем. Последние два года поработал в Москве на стройке. Вернувшись в родной Баткен и на радио, он дополнительно подрабатывает ведущим на торжествах и городских мероприятиях. Его навыки диджея радио, умение петь и играть на комузе помогает выживать в отдаленном районе.

Еще Исабек поет и свои песни записывает, устраивает концерты и конкурсы вместе с городскими властями. Пробовал делать прямой эфир со своей страницы на Facebook с местным боксером Ажалом Сулайманбековым, получил более 1 тыс. 800 просмотров и девять репостов. Был рад, что с первого раза смог неплохо вовлечь аудиторию в просмотр трансляции.

«Водители такси больше слушают нас. Поэтому думаем делать контент, связанный с авто», — сказал он.

В настоящее время радио «Салам» работает по техническому оснащению студии, электроснабжению, получает консультации по финансовому менеджменту и организационным вопросам. Также обдумывает варианты, как можно увеличить доход за счет дополнительной деятельности. Здесь, на периферии, рекламный рынок довольно узкий. Поэтому имеются планы сдавать в аренду имеющийся зал для проведения медийных мероприятий.

Перед командой «Салам медиа» стоит много новых задач. Основные сотрудники прошли несколько тренингов по разным направлениям деятельности СМИ: по менеджменту, рекламе, управлению онлайн-редакцией, дизайну, социальным сетям. Они хотят развивать новые платформы радио в Instagram, YouTube, Facebook, производство мультимедийного контента и создать продакшн-студию.

Фото internews.kg и радио «Салам».