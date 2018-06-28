Бектур Искендер проведет Летнюю школу журналистики Kloop

После трехлетнего перерыва сооснователь «Клоопа» Бектур Искендер проведет свою первую Школу журналистики в Кыргызстане.

Она пройдет в Бишкеке с 23 июля по 3 августа 2018 года.

На второй неделе курсов участников разделят на две команды: первая будет больше учиться работать с текстами, вторая – с видео.

Занятия будут проходить в будние дни с 14.00 до 19.00.

Лучшие ученики останутся на стажировку в редакции Kloop.kg.

Подробнее о школе и Бектуре Искендере читайте здесь: