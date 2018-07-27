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Берлинская стипендиальная программа для журналистов

27 июля 18
Теги: журналистыСтипендиальная программа

Организация «Репортеры без границ» в Германии приглашает журналистов, работающих в зоне военных действий и конфликтных регионов, на обучение по вопросам цифровой безопасности.

Оно будет проходить в течение трех-четырех месяцев в Берлине.

Цель стипендии – предоставить журналистам практические знания о том, как защитить себя от цифровых угроз, таких как цифровая слежка и хакерские атаки. Кроме того, они также получат практические навыки, позволяющие провести аналогичное обучение в их родном регионе.

В первом раунде программы четыре стипендии будут присуждаться с 1 ноября по 31 декабря 2018 года.

Подробная информация о программе на сайте организаторов.

Источник фото на превью.

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