Берлинская стипендиальная программа для журналистов

Организация «Репортеры без границ» в Германии приглашает журналистов, работающих в зоне военных действий и конфликтных регионов, на обучение по вопросам цифровой безопасности.

Оно будет проходить в течение трех-четырех месяцев в Берлине.

Цель стипендии – предоставить журналистам практические знания о том, как защитить себя от цифровых угроз, таких как цифровая слежка и хакерские атаки. Кроме того, они также получат практические навыки, позволяющие провести аналогичное обучение в их родном регионе.

В первом раунде программы четыре стипендии будут присуждаться с 1 ноября по 31 декабря 2018 года.

Подробная информация о программе на сайте организаторов.

Источник фото на превью.