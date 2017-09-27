Бесплатные онлайн-курсы по цифровой журналистике

Knight Center for journalism in Americas и его программа массовых открытых онлайн-курсов (MOOC) предлагают бесплатный курс «Работа с цифровыми продуктами для журналистов», который пройдет с 16 октября по 12 ноября. Для участия приглашаются все заинтересованные, у кого есть доступ к Интернету.

Знающие английский язык журналисты и все, кто заинтересован в создании новых цифровых продуктов для новостных организаций, могут принять участие в этом курсе.

Он посвящен истории работы с цифровыми продуктами, развитию культуры и стратегии, а также передовому опыту в этой области.

Занятия ведут профессор Школы журналистики и массовых коммуникаций Техасского государственного университета Синди Ройал, доцент и руководитель программы по инновациям в журналистике Темпльского университета Арон Пильхофер и менеджер по продукции The Texas Tribune Бекка Ааронсон.

Более подробную информацию о регистрации можно найти здесь.

Источник: ijnet.org