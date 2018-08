Бесплатный онлайн-курс по созданию подкастов

Новейший бесплатный онлайн-курс от Knight Center создан как раз для тех энтузиастов, кто давно мечтает начать свой собственный подкаст или хочет понять причину настоящего бума вокруг этого медиаформата.

Курс разработан с учетом интересов журналистов, но он открыт и полезен широкой аудитории.

Можете зарегистрироваться сейчас для прохождения курса «Слушайте! Как запустить и вырастить хит-подкаст». – Listen Up! How to launch and grow a hit podcast.

Пять профессионалов подкастов из Нью-Йорка в течение пяти недель покажут вам, как развить идею, создать и отредактировать подкаст и превратить его в нечто, что может принести вам деньги.

Исследование «Edison – 2018» показало: 44% американцев говорят, что они слушали подкасты. Имеющим уши нужен голос, и этот голос может быть твоим.

Курс открывается 20 августа и продлится до 23 сентября 2018 года.

Руководит им Кейтлин Томпсон (Caitlin Thompson), консультант, соучредитель журнала Racquet и ведущая подкаста Main Draw.

К ней присоединятся Тобин Лоу, соведущий и соуправляющий редактор подкаста Nancy; Роуз Эвелет, создатель и ведущий подкаста Flash Forward; Джейкоб Крамер-Даффилд, аналитик подкаста и консультант аудитории, а также Дженнифер Бариш, менеджер по приобретению контента в Stitcher Premium.

Курс можно пройти в течение пяти недель в свободное и удобное время. Поскольку онлайн-мероприятий не предусматривается, можно самостоятельно отрабатывать еженедельные модули, в удобное время посещая сайт Journalism Courses.org.

Вы можете посмотреть там короткое видео и найти более подробную информацию, например, план курса.

Также можно посмотреть недавний пост в блоге Knight Center здесь.

В модуле 1 вы ознакомитесь с историей подкастинга, обзором этой сферы, как она начиналась в прошлом, что представляет собой в настоящее время.

В модуле 2 узнаете о развитии шоу, научитесь, как развивать тему и находить идеи в области подкастов.

В модуле 3 пройдет обучение основам производства, включая инструменты и методы записи, редактирования и обработки, а также распространения продукта.

В модуле 4 получите информацию об аналитике подкастов и вовлечении аудитории на основе базовых цифр и метрики.

А в модуле 5 вам объяснят различные модели дохода, включая рекламу, краудфандинг и премиум-подписки.

Этот динамичный курс состоит из видеоуроков, текстов и дискуссионных форумов, которые позволяют участникам взаимодействовать с другими студентами со всего мира.

На последнем курсе обучались представители более 140 стран.

Если вы недостаточно хорошо владеете английским, каждое видео с YouTube можно смотреть с субтитрами перевода, а тексты переводить с помощью онлайн-переводчиков.

Если у вас имеются вопросы, можете связаться с ассистентом курса

Райаном Сагаре (Ryan Sagare) по адресу: ryansagare@utexas.edu.

Зарегистрироваться на курс очень просто.

Вам необходимо следовать простым инструкциям:

1. Создайте свой личный аккаунт на платформе Journalism Courses. Даже если вы проходили ранее подобные курсы центра, необходимо создать новый аккаунт.

2. Дождитесь подтверждения по электронной почте, что ваш новый аккаунт создан. Если не дождались ответа, проверьте папку «Спам», «Оповещения».

3. Войдите в платформу, прокрутите вниз до тех пор, пока не увидите список курсов, и нажмите на кнопку курса Listen up! How to launch and grow a hit podcast.

4. Появится кнопочка Enroll – зарегистрироваться. Вы сможете получить доступ к курсу в меню «Мои курсы» в верхней части страницы.

5. Вы получите электронное письмо с подтверждением регистрации.

Источник: journalismcourses.org

Фото internews.kg