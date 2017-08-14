Бесплатный вебинар по визуальному сторителлингу

Фонд национальной прессы США (National Press Foundation) проводит вебинар «Как использовать технологии в визуальном сторителлинге», который состоится 23 августа в 12.00 по восточному времени (19.00 по московскому времени и 21.00 по бишкекскому).

Журналисты могут присоединиться к бесплатному вебинару на английском языке.

Журналисты из The Washington Post Сэмюэль Гранадос и Кевин Шауль расскажут о том, как их команда создавала проект The Waypoint, удостоенный наград и посвященный беженцам в Европе.

Участники узнают, как использовать в работе новые технологии и ресурсы, поговорят о решении проблем, связанных с созданием дизайна и необходимостью понять, какие стратегии работают, а какие нет.

Регистрация продолжается.

Более подробную информацию можно найти здесь.