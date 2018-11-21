Бизнес-неделя Интерньюс в Бишкеке собрала менеджеров медиа и рекламной отрасли

20 ноября в новом медиа-тренинг-центре Представительства Интерньюс в Кыргызстане начался четырехдневный интенсивный семинар для генеральных и коммерческих директоров ТВ, радио, онлайн-медиа, рекламных агентств и индустриальных объединений.

Главный спикер, известный бизнесмен и бизнес-тренер из Москвы Александр Белгороков представил мировые тренды в области рекламы, рассказал, как можно применять современные тренды в условиях местного рынка и какие перспективы ожидают маркетологов в ближайшем будущем.

«Колоссальный тренд идет в сторону персонализации коммуникации. Эмоциональную связь с потребителем никто не отменял», — отметил он.

До конца недели участники бизнес-недели узнают секреты коммуникаций игроков внутри медиа с внешними игроками, получат навыки эффективных продаж, узнают о нюансах коммерческого предложения и ведения переговоров. Также спикер расскажет о секретах создания эффективного рекламного ролика.

Фото Internews.kg