Бизнес-неделя Интерньюс в Кыргызстане пройдет в конце ноября в Бишкеке

Интерньюс вновь собирает партнеров, заинтересованных в маркетинге и рекламе. Медиаменеджерам предстоит обсудить актуальные вопросы продвижения рекламы с профессиональными участниками рынка.





На бизнес-неделю приглашен гуру маркетинга и продаж Александр Белгороков, бизнес-тренер, основатель Belgorokov Business School (Москва). Он поделится секретами успешного медиабизнеса.

20-21 ноября пройдет закрытый тренинг (по приглашениям) для руководителей телерадиоорганизаций, рекламодателей и индустриальных объединений.

22-23 ноября пройдут тренинги для менеджеров телерадиокомпаний, медийных организаций и рекламных агентств.

Программу и спикеров можно посмотреть на странице бизнес-недели:

businessweek.internews.kg

Для участия в тренингах необходимо зарегистрироваться по ссылке онлайн.

Место проведения:

офис Представительства Интерньюс в КР по ул. Ибраимова, 115/1, бизнес-центр «Асыл-Таш», 12-й этаж (вход со стороны ул. Гоголя – пр. Чуй).

Контакты:

Назик Чекирова – советник по бизнесу, тел. +996 (312) 98-68-80 (доб. 314), эл. адрес: nchekirova@internews.org.