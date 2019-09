Бывший фотокорр Associated Press проведет мастер-класс в Бишкеке

В Тренинговом центре Интерньюс в Кыргызстане пройдет бесплатный мастер-класс по современной фотографии. Его проведет (на английском языке) фотожурналист из Малайзии Ям Джи Джун. Он собирается поделиться своим опытом в освещении новостей, создании долгоиграющих историй.

Ям Джи Джун (Yam G —Jun) – фотожурналист из Малайзии, ранее работавший в Associated Press (AP). Он освещал экстренные новости в США и Малайзии. Его художественные фотографии выходили в таких изданиях, как The New York Times, Washington Post, Al—Jazeera и многих других. В настоящее время проживает в Бишкеке, проводя расследование по инициативе Китая «Один пояс – один путь» в Центральной Азии. Свободно владеет английским, китайским, малайским языками и изучает русский.

Тренинг пройдет 26 сентября с 10.00 до 16.00.

О чем будет разговор на мастер-классе:

Кто такой фотожурналист?

Недостаточно лишь знать, как сделать отличный снимок по композиции, важно понимать контекст и историю людей, которых вы фотографируете. Вы свидетель общества. Работа заключается не в создании красивого образа, а образа реальности.

Почему это так важно?

Современный образ жизни набирает темпы, поэтому больше внимания уделяется новостям. Очевидно, что, для того чтобы получить более глубокое понимание определенной темы, наиболее эффективный способ – это потратить время на чтение статьи. И всего лишь несколько секунд потребуется, чтобы понять происходящее, увидев хорошо сделанную фотографию или серии изображений.

Темы мастер-класса:

Политика и выборы

Обмен историями и событиями во время освещения последней речи Обамы, перехода к американской Республиканской национальной конвенции (выборы Трампа), ночи всеобщих выборов в Америке, выборов в Малайзии, смены правительства.

Документирование Пльзеня (Польша)

Делюсь своим опытом жизни и документирования культуры, с которой я не был знаком. Как я развиваю историю как посторонний человек, получаю доступ и доверие и т. д. Какие вещи были сделаны до сих пор с проектом и почему это занимает так много времени.

Три навыка

Общение и изучение – знать свой предмет: кто и почему? Почему именно этот человек или люди имеют значение? Сторителлинг – расскажите больше через серию изображений. Как сделать историю, разные перспективы, разное освещение, техника, оборудование. Терпение – искать ракурсы, ждать моментов и т. д.

Будущее журналистики

В настоящее время недостаточно просто сделать один лишь хороший снимок. Сделайте историю, передайте сообщение, общайтесь со своей аудиторией как журналист. Серия образов, которая больше рассказывает о человеке (политике), событиях (протесте), состоянии (бедности). Смартфоны и видео станут новой реальностью для фотожурналиста. Освоение новых навыков принесет пользу вам и вашей редакции.

Регистрация на мастер-класс по ссылке до 24 сентября.

Страница фотографа в Instagram

Фото на превью – Ям Джи Джун (Yam G Jun): www.instagram.com/yamgjun/