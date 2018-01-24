Cтипендии по деловой журналистике в Колумбийском университете

Стипендия Knight-Bagehot в Колумбийском университете (Нью-Йорк) в области экономики и бизнес-журналистики предоставляет опытным журналистам интенсивный курс, сфокусированный на изучении бизнеса, экономики и финансов.

Данная стипендия предлагает квалифицированным журналистам возможность улучшить свои понимание и знание бизнеса, экономики и финансов в рамках годичной программы, проводимой Школой журналистики.

Стипендиаты пройдут курсы по журналистике, бизнесу, праву и международным делам; смогут участвовать в открытых семинарах и встречах с руководителями компаний, экономистами и учеными; посещать брифинги нью-йоркских медиакомпаний и финансовых учреждений.

Стипендия открыта для штатных редакторов газет, журналов, цифровых и новостных СМИ, а также для журналистов-фрилансеров.

Кандидаты должны иметь не менее четырех лет опыта без каких-либо предварительных академических требований. Принадлежность заявителей не является фактором в процессе отбора. Журналисты из общеизвестных медиаорганизаций не имеют преимуществ перед теми, кто представляет небольшие региональные СМИ.

Сейчас принимаются заявки на 2018-2019 учебный год. Программа длится с августа по май.

Ежегодно стажировку проходит до 10 стипендиатов. Они получают возможность бесплатного обучения и стипендию для проживания.

Крайний срок подачи заявок – 15 февраля 2018 года.

Чтобы подать заявку, необходимо создать учетную запись через онлайн-систему.

Подробнее смотрите на сайте университета.

Источник: journalism.columbia.edu