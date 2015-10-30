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Cуб-грант на производство 16 ТВ реалити серий

8 августа 17
Теги: грантконкурсТВ

Международная организация Search for Common Ground объявляет грантовый конкурс на производство двух сезонов 16 ТВ реалити серий.

Требования
Опыт по разработке полевых отчетов, журнальных программ или документальных фильмов, которые характеризуются сильным компонентом полевой отчетности и съемки;
Имеет связи в местных сообществах;
Минимум 5 лет опыта работы в сфере медиа производства и маркетинга;
Творческий подход к видеопродукции, с опытом использования реалити ТВ форматов.
Опыт в продвижении медиа продуктов в социальных сетях;
Приверженность к подходам общих интересов — возможность построения конструктивных отношений;
Про-активность, внимательность к деталям и высокоорганизованные качества;
Большой опыт работы в рамках бюджетных ограничений;
Возможность работать с заинтересованными сторонами на кыргызском, русском и узбекском языках. Свободное владение английским языком является преимуществом;
Способность работать в разнообразной, многокультурной среде;
Способность предоставлять высококачественные результаты в сжатых сроках;
Возможность работать в короткие сроки и координировать сбор информации из разных источников;
Гибкость, такт и дипломатические навыки.

Условия

Бюджет суб-гранта: Соразмерно бюджетному предложению, профессиональному потенциалу и опыту по производству медиа продуктов.

Для участия в конкурсе необходимо предоставить заявку, состоящая из следующего пакета документов на русском или английском языках:

1) Краткая информация о Компании, в том числе информацию о правовом статусе;
2) Предыдущий опыт в создании телевизионных шоу, молодежных программ и/или документальных фильмов и ссылки к ним;
3) Концепция, предусматривающая сюжет сериала и плана действий;
4) Запрашиваемый бюджет с подробным списком ежедневных тарифов на работников команды и оборудование для съемок, описанных выше.

Заявки принимаются в запечатанном конверте с указанием: “JashStan Project_Media Production Company Sub-Granting” по адресам: ул. Эркиндик, 74 в городе Бишкек или по ул.Алиева, 143 в городе Ош. Крайний срок приема заявок: 17:00 29 августа, 2017 года.

По вопросам положения и требований суб-гранта, пожалуйста, обратитесь к Менеджеру проекта Акылай Каримовой по адресу электронной почты: akarimova@sfcg.org до 17:00 17 августа, 2017 года.

Более подробная информация доступна здесь.

Ссылка на первоисточник.
Источник фото на превью.

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