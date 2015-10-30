Cуб-грант на производство 16 ТВ реалити серий
Международная организация Search for Common Ground объявляет грантовый конкурс на производство двух сезонов 16 ТВ реалити серий.
Требования
— Опыт по разработке полевых отчетов, журнальных программ или документальных фильмов, которые характеризуются сильным компонентом полевой отчетности и съемки;
— Имеет связи в местных сообществах;
— Минимум 5 лет опыта работы в сфере медиа производства и маркетинга;
— Творческий подход к видеопродукции, с опытом использования реалити ТВ форматов.
— Опыт в продвижении медиа продуктов в социальных сетях;
— Приверженность к подходам общих интересов — возможность построения конструктивных отношений;
— Про-активность, внимательность к деталям и высокоорганизованные качества;
— Большой опыт работы в рамках бюджетных ограничений;
— Возможность работать с заинтересованными сторонами на кыргызском, русском и узбекском языках. Свободное владение английским языком является преимуществом;
— Способность работать в разнообразной, многокультурной среде;
— Способность предоставлять высококачественные результаты в сжатых сроках;
— Возможность работать в короткие сроки и координировать сбор информации из разных источников;
— Гибкость, такт и дипломатические навыки.
Условия
Бюджет суб-гранта: Соразмерно бюджетному предложению, профессиональному потенциалу и опыту по производству медиа продуктов.
Для участия в конкурсе необходимо предоставить заявку, состоящая из следующего пакета документов на русском или английском языках:
1) Краткая информация о Компании, в том числе информацию о правовом статусе;
2) Предыдущий опыт в создании телевизионных шоу, молодежных программ и/или документальных фильмов и ссылки к ним;
3) Концепция, предусматривающая сюжет сериала и плана действий;
4) Запрашиваемый бюджет с подробным списком ежедневных тарифов на работников команды и оборудование для съемок, описанных выше.
Заявки принимаются в запечатанном конверте с указанием: “JashStan Project_Media Production Company Sub-Granting” по адресам: ул. Эркиндик, 74 в городе Бишкек или по ул.Алиева, 143 в городе Ош. Крайний срок приема заявок: 17:00 29 августа, 2017 года.
По вопросам положения и требований суб-гранта, пожалуйста, обратитесь к Менеджеру проекта Акылай Каримовой по адресу электронной почты: akarimova@sfcg.org до 17:00 17 августа, 2017 года.
Более подробная информация доступна здесь.