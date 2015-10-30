Cуб-грант на производство 16 ТВ реалити серий

Международная организация Search for Common Ground объявляет грантовый конкурс на производство двух сезонов 16 ТВ реалити серий.

Требования

— Опыт по разработке полевых отчетов, журнальных программ или документальных фильмов, которые характеризуются сильным компонентом полевой отчетности и съемки;

— Имеет связи в местных сообществах;

— Минимум 5 лет опыта работы в сфере медиа производства и маркетинга;

— Творческий подход к видеопродукции, с опытом использования реалити ТВ форматов.

— Опыт в продвижении медиа продуктов в социальных сетях;

— Приверженность к подходам общих интересов — возможность построения конструктивных отношений;

— Про-активность, внимательность к деталям и высокоорганизованные качества;

— Большой опыт работы в рамках бюджетных ограничений;

— Возможность работать с заинтересованными сторонами на кыргызском, русском и узбекском языках. Свободное владение английским языком является преимуществом;

— Способность работать в разнообразной, многокультурной среде;

— Способность предоставлять высококачественные результаты в сжатых сроках;

— Возможность работать в короткие сроки и координировать сбор информации из разных источников;

— Гибкость, такт и дипломатические навыки.

Условия

Бюджет суб-гранта: Соразмерно бюджетному предложению, профессиональному потенциалу и опыту по производству медиа продуктов.

Для участия в конкурсе необходимо предоставить заявку, состоящая из следующего пакета документов на русском или английском языках:

1) Краткая информация о Компании, в том числе информацию о правовом статусе;

2) Предыдущий опыт в создании телевизионных шоу, молодежных программ и/или документальных фильмов и ссылки к ним;

3) Концепция, предусматривающая сюжет сериала и плана действий;

4) Запрашиваемый бюджет с подробным списком ежедневных тарифов на работников команды и оборудование для съемок, описанных выше.

Заявки принимаются в запечатанном конверте с указанием: “JashStan Project_Media Production Company Sub-Granting” по адресам: ул. Эркиндик, 74 в городе Бишкек или по ул.Алиева, 143 в городе Ош. Крайний срок приема заявок: 17:00 29 августа, 2017 года.

По вопросам положения и требований суб-гранта, пожалуйста, обратитесь к Менеджеру проекта Акылай Каримовой по адресу электронной почты: akarimova@sfcg.org до 17:00 17 августа, 2017 года.

Более подробная информация доступна здесь.

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Источник фото на превью.