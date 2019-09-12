Дата-истории. Исследование о ситуации с ВИЧ в Кыргызстане

В публикации «Не предохранялась – полностью доверяла». Почему кыргызстанки стали чаще заражаться ВИЧ», подготовленной стипендиатом программы по дата-журналистике Суйумкан Уланбек, приводятся не утешающие данные статистики, свидетельствующие о заметном росте ВИЧ-инфицированных в стране среди молодых женщин за последние 10 лет.

Анализ данных по ВИЧ показывает, что новыми жертвами вируса все больше становятся женщины. За последние десять лет число зараженных ВИЧ женщин выросло на 72 процента, при этом в восьми из десяти случаев они заражались половым путем.

По сведениям на начало 2000-х годов, ВИЧ в основном заражались мужчины. Но налицо изменение тенденции: на сегодня соотношение почти сравнялось – статус ВИЧ имеют 65 процентов мужчин и 35 процентов женщин.

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Данная публикация создана в рамках стипендиальной программы по дата-журналистике проекта «Медиа-К» Интерньюс в КР, реализуемого при поддержке USAID в Кыргызской Республике в партнерстве с Всемирным банком и IDEM. Ментором программы выступает Анастасия Валеева.

Источник: rus.azattyk.org