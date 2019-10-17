Дата-истории. Как вырубают деревья в знойном Оше

Дата-стипендиаты Интерньюс в КР Айдай Беделбек кызы и Саадат Төлөгөнова подготовили впечатляющую статью о том, как в южной столице вырубаются деревья для расширения дорог, но уровень посадки новых крайне низок и составляет всего 6 процентов от заявленного мэрией количества.

«ОШ БИЙЛИГИ БЫЙЫЛ 523 ДАРАКТЫ КЫЮУГА ЖОЛ БЕРДИ. БУЛ БАШКА ЖЫЛДАРГА САЛЫШТЫРМАЛУУ АЛТЫ ЭСЕГЕ КӨП» («ВЛАСТИ ОША РАЗРЕШИЛИ ВЫРУБИТЬ 523 ДЕРЕВА В ЭТОМ ГОДУ, ЧТО В ШЕСТЬ РАЗ БОЛЬШЕ ПО СРАВНЕНИЮ С ПРЕЖНИМИ ГОДАМИ») (на кыргызском языке)

В то же время данные показывают рост в три раза за последние десять лет уровня заболеваемости органов дыхания у детей. И это в четыре раза больше, чем у взрослых.

В жару на оголенных улицах температура воздуха была на 5-7 градусов выше, чем на тенистых аллеях.

Вырубка одного только дерева серьезно сказывается на местном микроклимате и может привести к преждевременной смерти трех человек.

Авторы привели данные о том, что площадь зеленых насаждений в Оше в восемь раз меньше нормы!

Данная публикация создана стипендиатами программы Интерньюс в Кыргызстане по дата-журналистике проекта «Медиа-К», реализуемого при поддержке USAID в КР в партнерстве со Всемирным банком и IDEM. Ментором программы выступает Анастасия Валеева. Мнения и выводы в материале необязательно отражают мнение Интерньюс и его партнеров.