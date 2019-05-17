Дата-истории. Ранние браки в Кыргызстане

Стипендиаты Интерньюс по дата-журналистике Айдай Беделбек кызы и Алмира Абидинова подготовили публикацию «ЭРТЕ ЭНЕ БОЛГОН ЭСЕЛЕКТЕР: КЫРГЫЗСТАНДА ТУРМУШКА ЧЫККАН КЫЗДАРДЫН 12 ПАЙЫЗЫН 18 ЖАШКА ЧЕЙИНКИЛЕР ТҮЗӨТ» («Рано ставшие матерями подростки: в Кыргызстане 12 процентов девушек выходят замуж до 18 лет») с использованием данных.

Статья о проблеме ранних браков в стране опубликована на сайте yntymak.kg.

В истории приводится пример безрадостной жизни девушки, которая в 15 лет вышла замуж, а сейчас ей 18. Она практически не выходит из дома, занимается только хозяйством по дому и работает в поле, а на работу не может пойти, так как не имеет профессиональной подготовки.

В статье говорится о том, что для рождения ребенка и здоровья матери наиболее благоприятный период – от 20 до 35 лет. Однако рано ставшие мамочками еще не зрелые девушки сталкиваются с большими трудностями в воспитании ребенка, быстро устают, имеют проблемы со здоровьем, поскольку ни физически, ни морально не готовы к взрослой жизни.

Хотя в 2016 году принят закон, запрещающий ранние браки, он остается не работающим, поскольку не отработан механизм привлечения к ответственности родителей, которые выдают своих дочерей замуж до совершеннолетия, так и молдо, совершающих обряд нике.

Источник: http://yntymak.kg