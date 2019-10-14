Дата-истории. Как преодолеть депрессию

Стипендиаты Интерньюс в КР по дата-журналистике Асель Сооронбаева и Назигуль Джусупова подготовили статью на основе данных, касающуюся психического здоровья населения.

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Авторы отмечают, что чтение статьи займет 7 минут. Но эти 7 минут могут изменить к лучшему вашу жизнь или жизнь ваших близких.

Женщина тяжело переживала развод и потерю близкого родственника. Лечение Жылдыз продлилось порядка трех месяцев.

Все это время она принимала антидепрессанты. Сейчас с ней все хорошо. Женщина вернулась на прежнюю работу. Она счастливая мать, женщина, которая любит жизнь.

А та несчастная и раздражительная Жылдыз, которая могла часами бессильно сидеть на диване, срывалась на детях и плакала, осталась в прошлом…

Женщина сожалеет, что столько времени попросту мучила как себя, так и своих близких: «Нужно было раньше обратиться к врачу, а не затягивать с лечением».





Важно помнить: чем раньше пациент обратится за помощью, тем быстрее можно вылечить психическое расстройство, тем меньше средств потребуется на это. Пройдите простой тест и узнайте, нужна ли вам помощь специалиста.

Данная публикация создана стипендиатами программы Интерньюс в Кыргызстане по дата-журналистике проекта «Медиа-К», реализуемого при поддержке USAID в КР в партнерстве со Всемирным банком и IDEM. Ментором программы выступает Анастасия Валеева. Мнения и выводы в материале необязательно отражают мнение Интерньюс и его партнеров.