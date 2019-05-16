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Дата-история. Почему большая часть школьников в регионах Кыргызстана плохо учится

16 мая 19
Теги: дата журналистикажурналистика данныхстипендиаты

Стипендиаты Интерньюс по дата-журналистике Ырысбек Улукбек уулу и Суйумкан Уланбек подготовили на основе данных исследование о том, почему школьники в регионах плохо учатся:

 

 

 

Больше половины школьников в регионах плохо учатся. Причем тут работа по дому?

 

 

 

 

 

В статье показывается история Назик из Узгенского района Ошской области, которая окончила школу в селе, но родители постарались подготовить ее к сдаче ОРТ, что позволило ей поступить в Медакадемию. Это, скорее, исключение из правил.

Большинство школьников в регионах не имеют родительской поддержки в учебе, чаще заняты в помощи по хозяйству, устают, что сказывается на успеваемости.

 

 

Подробнее смотрите в публикации rus.azattyk.

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