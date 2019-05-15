Дата-публикации. 15 кыргызстанцев ежедневно узнают, что у них рак

Стипендиаты программы Интерньюс в Кыргызстане по дата-журналистике Асель Сооронбаева и Назигуль Джусупова подготовили историю о проблеме заболеваемости раком в стране.

Публикация создана на основе открытых данных и реальной истории 44-летней Женишгуль, судьба которой показывает, почему в регионах республики люди мало обращают внимание на свое здоровье и идут к врачам на поздних стадиях болезни, когда последние бессильны остановить метастазы.

Публикация создана стипендиатами программы Интерньюс в Кыргызстане по дата-журналистике проекта «Медиа-К», реализуемого при поддержке USAID в КР в партнерстве с Всемирным банком и IDEM. Ментором программы выступает Анастасия Валеева.

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