DataCon Central Asia – 2019: начало регионального диалога в сфере данных

18-19 мая в Бишкеке состоялась I Центральноазиатская конференция по данным DataCon Central Asia – 2019. Мероприятие объединило более 200 человек из четырех стран Центральной Азии – представителей государства и бизнеса, университетов и НПО, СМИ и гражданского общества.

Шамиль Ибрагимов, исполнительный директор Фонда «Сорос – Кыргызстан»:

«DataCon Central Asia – это первое мероприятие в Центральной Азии на подобную тему. Его важность заключается в том, что в последние несколько лет идет много работы по открытости данных, дата-аналитике, но во всем этом дискурсе не хватало практического понимания того, что такое данные и что реально с ними можно делать».

Впервые на площадке DataCon представители региона обсуждали общие вызовы для создания экосистемы открытых данных, эффективного управления данными в бизнесе и кооперации между разными игроками для совместного развития.

Акром Султанов, начальник управления мониторинга и координации деятельности портала открытых данных Государственного комитета по статистике Республики Узбекистан:

«Самое главное, что мы услышали в рамках конференции, – это общие, похожие проблемы, с которыми сталкиваются государства Центральной Азии в развитии открытых данных».

В ходе конференции прошли дискуссии на темы открытости, качества и доступности государственных данных, использования данных в бизнесе, инфраструктуры городских данных. Во второй день участников ожидали воркшопы по анализу, визуализации и упаковке данных, в том числе на кыргызском языке.

Шахло Абдунабизода, ОО «Джахон» (Таджикистан):

«Я думаю, что существующих данных всегда будет не хватать. То есть чем больше данных, тем больше потребности в их дезагрегации, уточнении. И сейчас нам не хватает некоторых индикаторов, например, если мы делаем обзор по образованию женщин и девочек, мы хотели бы это видеть по пунктам, возрасту, заведениям и специальностям, которые они выбирают».

По итогам участники мероприятия приняли декларацию, в которой заявлено о необходимости развития культуры данных, а также о том, что DataCon Central Asia должна стать регулярным событием.

Декларация конференции опубликована на сайте мероприятия: datacon.opendata.kg.

Все фотографии доступны по ссылке:

drive.google.com

Записи онлайн-трансляции на Facebook можно посмотреть на странице Школы данных:

https://www.facebook.com/pg/schoolofdataKG/videos/

Смотрите наше видео о том, как прошел первый день #DataConCA2019Делитесь впечатлениями и предложениями.https://forms.gle/KdX2jJzZH48kQxcL8 Мы будем очень рады вашим отзывам!😊 Опубликовано Школа Данных Кыргызстан Понедельник, 20 мая 2019 г.

Мероприятие организовано общественным фондом «Школа данных» и Фондом «Сорос – Кыргызстан».

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Миссия фонда «Школа данных» – заниматься образовательными и исследовательскими проектами на основе данных, активно способствовать созданию сообщества людей, увлеченных данными, а также повышать качество анализа информации и политики.

Организаторы и партнеры мероприятия: Фонд «Сорос – Кыргызстан», ОФ «Школа данных Кыргызстан», IDEM при поддержке Федерального министерства экономического сотрудничества и развития Германии, Государственный комитет информационных технологий и связи, «Необис», Фонд открытого общества, Фонд «Сорос – Казахстан», институт «Открытое общество», Фонд содействия в Таджикистане, Институт по освещению войны и мира, Интерньюс в Кыргызстане.

Контактное лицо: Чолпон Узакбаева, тел. +996 (500) 605-406, schoolofdatakg@gmail.com.