DataCon Central Asia пройдет 18-19 мая в Бишкеке
Конференция DataCon Central Asia посвящена обмену знаниями и опытом в области данных. Мероприятие объединит чиновников, аналитиков, гражданских активистов, журналистов, исследователей и стартапы Центральной Азии.
DataCon Central Asia – это два дня панельных дискуссий и воркшопов с международными и местными спикерами. Участники узнают, как решения на основе данных улучшают качество жизни, какие инициативы и проекты в сфере данных проводятся сейчас в Центральной Азии, как можно использовать данные для развития общества, бизнеса, страны.
Во время дискуссий спикеры обсудят применение данных для развития на местном, городском и региональном уровнях.
Вы уже работаете с данными и вам есть чем поделиться? Хотите узнать, что такое данные? Мы ждем всех на DataCon Central Asia.
Заполняйте заявку и участвуйте. Вы также можете стать нашим спикером.
Для участников из Таджикистана, Узбекистана, Казахстана и областей Кыргызстана есть трэвел-гранты. Количество грантов ограничено.
Следите за обновлениями на сайте и странице «Школы данных Кыргызстан».
Мероприятие организуется при поддержке Фонда «Сорос – Кыргызстан».
Миссия фонда «Школа данных» – заниматься образовательными и исследовательскими проектами на основе данных, активно способствовать созданию сообщества людей, увлеченных данными, а также повышать качество анализа информации и политики.
Организаторы и партнеры мероприятия: Фонд «Сорос – Кыргызстан», ОФ «Школа данных Кыргызстан», «Необис», Фонд открытого общества, Фонд «Сорос – Казахстан», институт «Открытое общество», Фонд содействия в Таджикистане.
Представительство Интерньюс в КР выступает партнером по информационной поддержке конференции.
Контактное лицо: Чолпон Узакбаева, +996 (500) 60-54-06, schoolofdatakg@gmail.com.