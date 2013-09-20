DataCon Central Asia пройдет 18-19 мая в Бишкеке

Конференция DataCon Central Asia посвящена обмену знаниями и опытом в области данных. Мероприятие объединит чиновников, аналитиков, гражданских активистов, журналистов, исследователей и стартапы Центральной Азии.

DataCon Central Asia – это два дня панельных дискуссий и воркшопов с международными и местными спикерами. Участники узнают, как решения на основе данных улучшают качество жизни, какие инициативы и проекты в сфере данных проводятся сейчас в Центральной Азии, как можно использовать данные для развития общества, бизнеса, страны.

Во время дискуссий спикеры обсудят применение данных для развития на местном, городском и региональном уровнях.

Вы уже работаете с данными и вам есть чем поделиться? Хотите узнать, что такое данные? Мы ждем всех на DataCon Central Asia. Заполняйте заявку и участвуйте. Вы также можете стать нашим спикером.

Для участников из Таджикистана, Узбекистана, Казахстана и областей Кыргызстана есть трэвел-гранты. Количество грантов ограничено.

Следите за обновлениями на сайте и странице «Школы данных Кыргызстан».

Мероприятие организуется при поддержке Фонда «Сорос – Кыргызстан».

Миссия фонда «Школа данных» – заниматься образовательными и исследовательскими проектами на основе данных, активно способствовать созданию сообщества людей, увлеченных данными, а также повышать качество анализа информации и политики.

Организаторы и партнеры мероприятия: Фонд «Сорос – Кыргызстан», ОФ «Школа данных Кыргызстан», «Необис», Фонд открытого общества, Фонд «Сорос – Казахстан», институт «Открытое общество», Фонд содействия в Таджикистане.

Представительство Интерньюс в КР выступает партнером по информационной поддержке конференции.

Контактное лицо: Чолпон Узакбаева, +996 (500) 60-54-06, schoolofdatakg@gmail.com.