DATAСреда: как Русская служба BBC считала китайцев на Дальнем Востоке

В Бишкек приезжает Андрей Захаров (Andrey Zakharov), специальный корреспондент Русской службы BBC. Специально для дата-сообщества он поделится опытом проведения большого расследования на основе данных (большие данные, расследование и репортаж).



Встреча, которую организует Школа данных Кыргызстана, пройдет 10 января 2020 года с 18.00 до 20.00 в Тренинговом центре Интерньюс в КР по адресу:

ул. Ибраимова, 115/1, бизнес-центр «Асыл-Таш», 12-й этаж (вход со стороны ул. Гоголя – выше пр. Чуй, ориентир «Шоколадница»).

Вход на мероприятие свободный, регистрация по ссылке обязательна:



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Российский Дальний Восток живет страхами о «китайской экспансии». Но каковы ее реальные масштабы? Для этого журналисты BBC в течение нескольких месяцев выгружали данные из Росреестра по сельскохозяйственным землям в приграничных районах.

В результате была создана карта по китайскому присутствию в сельском хозяйстве. После журналисты посетили районы с самым большим присутствием и искали там китайских фермеров по полям и лесам.





Затем были опубликованы материалы в самых разных жанрах: документальный фильм, который только в YouTube собрал больше миллиона просмотров, лонгрид, подкаст и другие форматы.

Лонгрид читайте по ссылке ниже:

«Уедут китайцы – все зарастет»: как фермеры из КНР осваивают российский Дальний Восток»

О том, как совмещать в своей работе дата-аналитику, расследовательскую журналистику и репортаж, что было использовано, а что нет, сколько ресурсов потребовала такая работа, расскажет Андрей Захаров на Dataсреде в Бишкеке.



Андрей Захаров родился и вырос в Санкт-Петербурге. Как журналист состоялся в главном петербургском СМИ – на портале «Фонтанка.ру» (Агентство журналистских расследований). В 2016 году он получил премию «Золотое перо Петербурга» за лучшее журналистское расследование. С 2016-го работает в Москве: сначала в журнале «РБК», с сентября 2018 года – в Русской службе BBC.





В 2017-м вместе с соавтором Полиной Русяевой сделал два расследования, посвященных знаменитой петербургской «фабрике троллей», – о выросшей внутри «фабрики» медиаимперии и вмешательстве в выборы в США в 2016 году. Оба получили премию «Редколлегия».

Фото: fontanka.ru и скриншоты