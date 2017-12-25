Декабрь – 2017. Время Х для телеканалов в КР

Середина декабря уходящего 2017 года оказалась оживленной и в определенной степени напряженной для нескольких ведущих телеканалов Кыргызстана.

«Пятый канал»

Первыми о грядущих изменениях на «Пятом канале» заявило его руководство. Генеральный директор Евгения Бердникова и шеф-редактор Дмитрий Ложников написали заявление об уходе по собственному желанию.

Бердникова сообщила, что остается на должности временно до конца декабря, пока Фонд по управлению госимуществом совместно с юридическим учредителем канала не примет решение о назначении нового руководства.

Как известно, в мае 2010 года временное правительство КР приняло решение о национализации 99% ЗАО «Двадцать пятый кадр» в уставном капитале ОсОО «Глобал Медиа», которое на тот момент было учредителем ЗАО «Пятый канал».

Ранее, в 2006-м, «Пятый канал» был образован на базе телекомпании «КООРТ».

В интервью радио «Азаттык» Бердникова отметила, что канал функционировал достаточно успешно, однако имелись серьезные финансовые проблемы, поскольку государство все последние годы не поддерживало его, канал существовал за счет доходов от рекламы. По ее словам, нужны очень большие вливания для того, чтобы реанимировать телеканал.

— Ситуация на рекламном рынке, в медиапространстве изменилась. «Пятому каналу» в том виде, в каком он существовал до сих пор, а это довольно крупный телеканал с большим собственным производством и наполняемостью, очень тяжело выжить без какой-либо поддержки, — сказала гендиректор.

«Пирамида»

Директор телерадиокомпании «Пирамида» Нурзада Токтогулова уволилась, как официально заявлено, по собственному желанию. Она руководила телеканалом с марта 2016 года, до нее его возглавляла Марианна Логачева, ставшая депутатом Бишкекского городского кенеша.

Вместо Токтогуловой 20 декабря директором назначен Аскат Алагозов, занимавший пост заместителя.

Известный в качестве одного из первых независимых телеканалов «Пирамида» до 2010-го не раз менял своих владельцев. После апрельских событий канал национализирован.

ОсОО «Медиахолдинг «Пирамида» является юридическим лицом с частной формой собственности, где 100% доли в уставном капитале принадлежит государству. Оно находится на балансе Фонда по управлению госмуществом.

В феврале 2016 года ТРК «Пирамида» стала телеканалом, освещающим деятельность парламента и других государственных органов. В настоящее время телеканал два раза в неделю обеспечивает прямую трансляцию с заседаний Жогорку Кенеша.

НТС

С 19 декабря начались проблемы у частного телеканала ОсОО «НТС – Новая телевизионная сеть», причастность к которому не скрывал известный политик Омурбек Бабанов.

В офис неожиданно для коллектива пришли судебные исполнители Межрайонного суда Бишкека в сопровождении сотрудников милиции. Они передали руководству НТС определение судьи Айдарбека Алымкулова на арест и опись имущества телеканала в связи с претензиями оффшорной компании Grexton Capital Ltd к ликвидированной несколько лет фирме «Аянт» — бывшему учредителю НТС.

Подробнее о сути судебных разбирательств можно прочитать здесь.

Омурбек Бабанов, с которым связан телеканал НТС, назвал арест имущества телекомпании «рейдерским захватом».

— Случилось невообразимое! Телеканал НТС захватывают рейдерским путем, запрещая вещание и используя суд. Неужели мы докатились до того, что в Кыргызстане теперь защищают и представляют интересы Максима Бакиева?! Неужели юридические документы – это просто клочок бумаги, справедливость – ничто, а главная цель – закрыть или отобрать независимый частный телеканал? – написал он на своей странице в Facebook.

Однако опись имущества канала не помешала его вещанию, оно передано в доверительное управление нынешнему исполнительному директору НТС Жайнаку Усен уулу, а коллектив телекомпании обеспечивает выход в эфир в штатном режиме.

22 декабря на пресс-конференции для журналистов в ИА «24.kg» он заявил, что есть прямое давление на свободу слова, потому что НТС является передовым и ведущим телеканалом в стране. ТРК дали чуть меньше суток для ознакомления с претензиями в определении. В документе указано, что телеканал является третьей стороной в судебном споре.

Юрист телеканала Амантур Абдрахманов сообщил, что его поражает скоропалительность решения в Межрайонном суде, которое принято за полчаса в один день. Также он отметил, что иск компании Grexton Capital Ltd просрочен на шесть лет, поскольку давность по гражданскому процессу составляет три года.

Юрист считает, что суд незаконно удовлетворил иск и принял решение о мерах обеспечительного характера, нарушив ряд процессуальных норм.

По материалам СМИ.