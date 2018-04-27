Дело в отношении журналиста Эльнуры Алкановой прекращено

Следователь ГСБЭП прекратил уголовное дело в отношении журналиста Эльнуры Алкановой и ее уголовное преследование за не имением состава преступления.

«Он обязан был это сделать изначально, что и сделал впоследствии», —

заявила юрист ОФ «Институт медиа полиси» Алтынай Исаева.

В комментариях к этому делу она отметила:

1. Уголовно-процессуальное законодательство предусматривает ряд оснований для прекращения уголовного дела. Дело в отношении журналиста Э. Алкановой прекращено на основании ст. 28 ч. 1 п. 1 Уголовно-процессуального кодекса, то есть в связи с отсутствием события преступления.

Таким образом, следствием установлено отсутствие совершения самого деяния, а именно незаконного получения информации, составляющей коммерческую или банковскую тайну, и разглашения банковской или коммерческой тайны.

2. Вопрос отсутствия совершения преступления, а значит, незаконности предъявленного обвинения поднимался нами изначально и на всех стадиях следственных мероприятий в отношении журналиста.

3. Очевидно, что действия Э. Алкановой не могли подпасть под действие ст. 193 «Незаконное получение информации, составляющей коммерческую или банковскую тайну» Уголовного кодекса, так как в своей журналистской деятельности она не занималась сбором сведений, составляющих коммерческую или банковскую тайну, незаконным способом, ибо «незаконность» предполагает именно незаконные действия при сборе данных. Когда кто-либо добровольно передает журналисту информацию, то он не обязан знать, что эти сведения являются коммерческой или банковской тайной.

Если даже журналист знает, что информация содержит коммерческую или банковскую тайну, то он не может быть привлечен к уголовной ответственности, так как отсутствует такой обязательный квалифицирующий признак, как «незаконный сбор сведений, составляющих коммерческую или банковскую тайну».

В законе четко прописано: незаконный сбор сведений, составляющих коммерческую или банковскую тайну, предполагает сбор этих данных путем похищения документов, подкупа и угроз в отношении лиц, владеющих этой информацией, или их близких, незаконный перехват этой информации путем незаконного проникновения в компьютерную систему с использованием специальных технических средств, а равно иным незаконным способом. Журналист не совершала указанные действия.

4. Что же касается ст. 194 «Разглашение банковской или коммерческой тайны» Уголовного кодекса, то журналист в принципе не может быть привлечен по этой статье к ответственности, так как не является субъектом данного состава преступления. Субъектами данного состава могут быть лица, которые имеют законный доступ к информации. Более того, список аффилированных лиц банка не может относиться к сведениям, составляющим коммерческую или банковскую тайну, так как такие списки публикуются на интернет-сайтах и доступны любому пользователю».

Напомним, что в феврале 2018 года независимому журналисту Эльнуре Алкановой предъявили обвинение по статьям 193 «Незаконное получение информации, составляющей коммерческую или банковскую тайну» и 194 «Разглашение коммерческой, банковской или иной тайны, а также тайны сведений налогоплательщика» Уголовного кодекса.

Автору скандального расследования на сайте «Фергана.ру» о приватизации национализированных VIP-коттеджей , Эльнуре Алкановой запретили покидать пределы Кыргызстана и вызывали на допросы в качестве свидетеля.

В марте дело вернули на доследование.

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