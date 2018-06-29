Директора Школы миротворчества и медиатехнологий в ЦА постоянно проверяют на границе

Kaktus.media в своей публикации «Черные списки для СМИ и правозащитников. Эксперта усиленно проверяли на границе 19 раз» отмечает, что недавно известного регионального эксперта Ингу Сикорскую не пустили в Туркменистан.

Инга Сикорская – программный директор Школы миротворчества и медиатехнологий в Центральной Азии. Она специализируется на медиаисследованиях и экспертизе языка вражды в СМИ, Интернете и публичном дискурсе. Школа проводит тренинги, в том числе и в конфликтной зоне, содействует продвижению новой медиакультуры и обучению информационной грамотности в цифровую эпоху.

О перипетиях во время рабочих командировок, с которыми она сталкивается за год уже 19-й раз, директор школы рассказала Kaktus.media.

По ее словам, при прохождении паспортного контроля в аэропорту «Манас» 16 июня 2018 года ее паспорт унесли куда-то без объяснения причин.

— «Приказано информировать!» — так вслух отреагировал пограничник, изучая мои данные в электронной системе, после того, как я предъявила ему свой паспорт. Затем его унесли куда-то без объяснения причин. На мои вопросы о происходящем никто ничего не объяснил. Когда через полчаса мне вернули паспорт и я снова пошла на контроль, история повторилась. Пограничник сказал, что мой документ надо опять проверять. Фактически я дважды проходила процедуру погранконтроля. Паспорт мне вернули лишь после того, как я начала звонить по телефону своей коллеге-журналисту, которая обратилась в погранслужбу. Я прошла паспортный контроль, когда уже почти завершалась посадка в самолет. Более того, после этой усиленной проверки фотография на моем загранпаспорте оказалась поврежденной – оторвана на треть. Но об этом я узнала позже. Торопясь, я не проверила все страницы документа. По прибытии в Алматы казахский пограничник указал мне на этот дефект и согласился пропустить меня лишь после предъявления внутреннего, кыргызского паспорта. Это был 19-й раз с мая 2017 года, как я подвергаюсь тщательному контролю на пограничных пропускных пунктах, где мое имя всплывает в так называемом черном списке, или, как его именуют местные пограничники, «вторичка» людей, поставленных на какой-то особый учет. Причем речь не идет о тех, чью свободу передвижения могут ограничивать в рамках закона, например, в период какого-то следствия, или о должниках, находящихся под подпиской о невыезде, судимых или алиментщиках. Ведь ни я, ни моя организация не являемся фигурантами никаких судебных дел. Похоже, в нашей стране черные списки сформировали по опыту соседних репрессивных государств, куда вносят независимых журналистов, гражданских активистов и правозащитников, — рассказала Инга Сикорская.

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Фото: sputnik.kg, ca-mediators.net