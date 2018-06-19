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Дискуссия «СМИ. Социальные сети. Журналистика» пройдет в Бишкеке

19 июня 18
Теги: дискуссияевразийская интеграцияжурналистикаСМИсоциальные медиа

Ассамблея народа Кыргызстана (АНК) в рамках Иссык-Кульского Евразийского молодежного форума «Молодежь мира за мир» проводит 22 июня панельную форсайт-сессию «СМИ. Социальные сети. Журналистика».

Модератор секции – руководитель медиацентра Ассамблеи народа Евразии Любовь Елкина (Москва).

Для дискуссии приглашаются спикеры и участники из числа корреспондентов, независимых журналистов, блогеров, а также всех тех, кому интересны обсуждаемые вопросы:

  • Евразийская интеграция;
  • СМИротворческая миссия журналистики;
  • Информационные потоки и молодежная среда;
  • Влияние СМИ, соцсетей на молодежное самосознание;
  • Укрепление международного сотрудничества в медиапространстве стран Евразии;
  • Поддержка творческих молодежных инициатив, проектов и программ в сфере науки и культуры, образования и журналистики;
  • Роль социальных медиа в жизни евразийской молодежи.

Сессия состоится 22 июня с 14.00 до 16.00 в актовом зале АНК по адресу: г. Бишкек, ул. Пушкина, 78, пересекает ул. Раззакова (здание Министерства  культуры, информации и туризма).

Аккредитация по тел. 0 (555) 923-544 (Амалия).

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