Дискуссия «СМИ. Социальные сети. Журналистика» пройдет в Бишкеке

Ассамблея народа Кыргызстана (АНК) в рамках Иссык-Кульского Евразийского молодежного форума «Молодежь мира за мир» проводит 22 июня панельную форсайт-сессию «СМИ. Социальные сети. Журналистика».

Модератор секции – руководитель медиацентра Ассамблеи народа Евразии Любовь Елкина (Москва).

Для дискуссии приглашаются спикеры и участники из числа корреспондентов, независимых журналистов, блогеров, а также всех тех, кому интересны обсуждаемые вопросы:

Евразийская интеграция;

СМИротворческая миссия журналистики;

Информационные потоки и молодежная среда;

Влияние СМИ, соцсетей на молодежное самосознание;

Укрепление международного сотрудничества в медиапространстве стран Евразии;

Поддержка творческих молодежных инициатив, проектов и программ в сфере науки и культуры, образования и журналистики;

Роль социальных медиа в жизни евразийской молодежи.

Сессия состоится 22 июня с 14.00 до 16.00 в актовом зале АНК по адресу: г. Бишкек, ул. Пушкина, 78, пересекает ул. Раззакова (здание Министерства культуры, информации и туризма).

Аккредитация по тел. 0 (555) 923-544 (Амалия).