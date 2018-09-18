«Диссернет» проводит в Кыргызстане семинар по поиску плагиата в научных работах

«Клооп» объявляет набор на практический семинар по разоблачению плагиата в диссертациях и научных работах. Вести его будет сооснователь российского сообщества «Диссернет» Андрей Заякин.

На семинаре вы будете на практике учиться находить плагиат в научных работах кыргызских ученых. Обучать этому будет сооснователь «Диссернета» ученый-физик и общественный деятель Андрей Заякин.

Семинар состоится в 15.00 1 октября в новом офисе «Клоопа» по адресу:

ул. Горького, 48/1 (ориентир – магазин «Марко Поло»).

Участвовать может любой желающий. Главное – заполните форму ниже до 29 сентября.

Семинар с Андреем Заякиным организован в рамках работы, проводимой «Клооп медиа» в качестве ключевого партнера проекта «Медиа-К» Представительства Интерньюс в КР.