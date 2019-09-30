Документальный реалити-сериал о слабовидящих детях-музыкантах показали на телевидении

В рамках программы грантовой поддержки производства контента Интерньюс в КР представляет реалити-сериал «Жүрөгүмдө музыка» («Музыка в сердце») о воспитанниках интерната для слабовидящих детей, которые осваивают игру на традиционных музыкальных инструментах и готовятся к отчетному концерту.

Автор идеи Астра Садыбакасова

Продакшн ОФ «Маалымат Медиа»

Директор Азим Азимов

Режиссер Аскат Жанузаков

Продюсер Айкокуль Ибраева

Сериал полноценно выходил дважды на общественном телеканале «Пятый канал» в течение пяти недель, с 26 августа по 29 сентября.

1-я серия

4-я серия

Всего отснято шесть серий, которые можно посмотреть по этой ссылке.

Сериал представляет собой документальную съемку о ходе проекта, личные интервью с детьми, преподавателями и родителями, сюжеты о выездных занятиях по личностному росту и расширению кругозора. В основе сериала одна сюжетная линия – большая история успеха группы участников проекта: преодоление страхов и личностная трансформация детей со слабым зрением при освоении новых навыков.

По словам инициаторов проекта, снимать историю-сериал о детях со слабым зрением было тяжело, потому что нужно было найти особый подход и язык, чтобы создать картину без дискриминационного языка и чувства жалости. Нужно было представить детей, имеющих чувство собственного достоинства, как полноценных членов нашего общества. Для достижения нужного эффекта команда создателей монтировала сериал несколько раз, поскольку в Кыргызстане пока отсутствует профессиональная школа монтажа в жанре реалити-шоу.

Скриншот из сериала