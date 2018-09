Домашняя страница газеты The New York Times далека от «кончины». Она развивается

Онлайн-издание газеты The New York Times признано флагманом среди крупнейших мировых поставщиков каждодневной информации.

Мы предлагаем вам познакомиться с последним редизайном домашней страницы издания, как она изменилась в угоду отдельному читателю и как используются различные визуальные «фишки», чтобы сделать каждое прочтение текста запоминающимся и интригующим.

Важно посмотреть страницу www.nytimes.com, как она устроена визуально, как скомпонованы рубрики, пройдясь сверху донизу главной страницы, и оценить новые дизайнерские штучки, а также художественную подачу видео и заставочных картинок.

Предлагаем вашему вниманию перевод статьи из Poynter.org. Этот сайт посвящен цифровым инновациям в медиаорганизациях.

23 августа, 2018

С этой недели страница газеты The New York Times выглядит немного по-другому. Статьи и похожие темы сгруппированы более тесно, чтобы предоставить читателям широту охвата и весь контент. В верхней части страницы закреплены ссылки на брифинги, ежедневные аудиоподкасты и погоду. В зависимости от новостей дня домашняя страница может содержать больше разнообразных визуальных элементов.

И первое, читатели, кто посещает страницу издания через телефон или планшет либо через приложение или мобильный браузер, будут иметь ощущение, идентичное тому, как и посетители сайта посредством стационарного компьютера.

Действительно, спешка вокруг редизайна домашней страницы Times имела место в связи с тем, чтобы создать ощущение, что интернет-страница газеты представлена одинаково на всех работающих девайсах. Эти изменения пришли после проведенного всестороннего анализа, в рамках которого исследователи посетили людей на дому, затем протестировали предложенные изменения на небольшой группе читателей.

«Исследование показало, что журналистика была тем, что действительно имело значение», — сказала вице-президент по дизайну продуктов Либби Гери. Люди ценят Times в сравнении с другими производителями новостей за собственный взгляд и кураторство в подаче новостей.

«Наш новостной взгляд действительно проявлялся через домашнюю страницу, через наше кураторство. Это как раз нечто, что мы хотели сохранить. Мы хотим усилить этот момент», — отметила вице-президент.

По ее словам, цель их редизайна в том, чтобы использовать компоновку, позволяющую сделать упор на те публикации, которые читатель видит на самом верху страницы.

«Новая центральная колонка способствует более чистой презентации заказа того, что, по нашему мнению, вам нужно прочитать, чтобы быть готовым провести этот день», — рассказала Либби Гери.

Когда исследователи обнаружили, что читатели ценят редакционные подборки новостей, Times также услышала, что выбор лонгридов также важен. Внизу страницы располагаются статьи, которые больше не собираются в ее внутренней структуре. В таких разделах, как «характерная черта» и «жизнь с умом», которые основаны на потребности читателя, они представлены в менее иерархической компоновке.

«Через призму этих разделов и рубрик мы можем получить больше наших всплывающих сообщений. Это хорошая вещь (новые разделы), это не ограничивается особой организацией или структурой главной страницы, она извлекает лучшее из того, что мы можем предложить, независимо от того, где она редактируется. Во внутренней части новая домашняя страница дает редакторам больше инструментов для визуального выражения текстового повествования и встраивания более ярких с точки зрения арт-дизайна визуальных образов. Но мы по-прежнему придерживались опыта, в основном сосредоточенного на чтении, потому что это, как мы знаем, именно то, в чем наши читатели нуждаются, что они хотят и всегда ценили», — заметила Либби Гери.

Кроме того, наконец, давая Times одинаковое ощущение на нескольких платформах, усилие, которое Либби Гери описала как «процесс», то есть редизайн устанавливает возможность персонализации домашней страницы. Times всегда экспериментировала с персонализацией.

Приложение Your Feed – (Ваша лента новостей) в iOS позволяет читателям построить потребление новостей с 24 доступных каналов, некоторые из которых базируются на привычных вертикальных столбцах, тогда как другие абсолютно новые.

Информационный бюллетень, запущенный в мае под названием Your Weekly Edition (Ваше еженедельное издание), сочетает в себе подборку на взгляд редактора и автоматизированную обработку, плюс машинную обучаемость с использованием ИИ, чтобы отправлять подписчикам на электронную почту персонализированную рассылку новостей каждую пятницу.

«Мы только начали экспериментировать с тем, как эти изменения могут принести пользу нашим читателям», — заявила вице-президент по дизайну продуктов, отметив, что аудитория Times восприимчива к новостной ленте в iOS и обычной рассылке.

Times не рассматривает персонализацию как альтернативу своей новостной подборке, разве что в качестве ее усиления. Читателям, которые возвращаются на сайт множество раз в день, предлагаются новые статьи, которые издание считает важными и которые читатели пропустили во время первого посещения.

«Сила, которой обладает сайт для наших читателей, заключается в том, чтобы расширить их осведомленность, дать им больше радости и удивления, что прямо противоположно желанию все отфильтровать. Мы слышали это от самих читателей, что они не хотят попасть в некую ловушку и вовсе не желают, чтобы им навязывали статьи, которые они сами бы не искали», — подчеркнула Либби Гери.

В конечном итоге инвестиции Times в домашнюю страницу показывают, по крайней мере, для этих ежедневных новостей, которые обычно прочитываются за утренней чашкой чая, как и для большинства других больших новостных редакций: Times онлайн все еще жива, несмотря на бесчисленные заявления о ее «кончине». А ведь стало догмой, что социальные сети победили традиционные СМИ, что все эти мировые «фейсбуки» и «твиттеры» сделали кураторские домашние страницы ненужными.

В эпоху дезинформации и фейка, которые распространяются как злокачественное образование, когда мгновенные изменения в алгоритмах могут перетасовать новости, минуя временные привязки, разве не имеет смысл получать новости прямо из уст «городского глашатая»? The New York Times делает ставку на это.



Автор – Рен Лаформ (Ren LaForme)

Репортер раздела Digital Tools для Poynter.org. Он запустил Try This! – Tools for Journalism – Попробуй это! – Инструменты для журналистики. Это попытка найти, поделиться и обучить журналистов лучшим цифровым инструментам.

Источник: www.poynter.org

Скриншот: www.nytimes.com