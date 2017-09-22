Два кандидата в президенты КР намерены судиться со СМИ и журналистами

Кандидат в президенты Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков подал иск в защиту своей чести и достоинства на ИА «24.kg» и экс-депутата, независимого журналиста Кабая Карабекова в Свердловский районный суд Бишкека.

В публикации шла речь о поездке президента Алмазбека Атамбаева в Сочи для встречи с главой России Владимиром Путиным в начале сентября.

В своей статье «Визит в Сочи. Кремлю вновь объяснят, чем хорош преемник?», вышедшей 11 сентября на сайте «24.kg», Карабеков написал также о возможных связях братьев Жээнбековых с радикальными арабскими организациями.

Кандидат в президенты требует с каждого ответчика по 5 млн сомов в качестве морального ущерба.

Как сообщает Kloop.kg, в предвыборном штабе Жээнбекова заявили, что иск подан из-за следующей фразы из статьи: «Москва намекнула кыргызской стороне, что ее тревожит информация кыргызских и российских спецслужб о якобы тесных связях братьев Жээнбековых с радикальными арабскими организациями, в том числе и с арабским «Обществом социальных реформ», которое признано в РФ террористической организацией».

От журналиста и сайта требуют признать слова автора о «…тесных связях братьев Жээнбековых с радикальными арабскими организациями» не соответствующими действительности, порочащими его честь, достоинство и деловую репутацию.

Иск на издание подан после рассмотрения Центральной комиссией по выборам и проведению референдумов жалобы уполномоченного представителя Жээнбекова Жылдыз Смановой, которая просила лишить «24.kg» аккредитации на выборах. ЦИК не стала лишать издание аккредитации, но потребовала снять публикацию с сайта.

В настоящее время статья недоступна для просмотра. ИА «24.kg» предложило Жээнбекову бесплатную площадь для размещения материалов.

Карабеков сообщил Интерньюс, что подобными исками провластные политики хотят запугать журналистов и СМИ, публикующих критические материалы.

От имени другого кандидата в президенты Омурбека Бабанова его штаб сделал заявление в СМИ, где анонсируется решение подать в суд на КТРК и «иные средства массовой информации, которые начали распространять заведомо ложную информацию через свои эфиры».

В заявлении отмечается, что избиратели стали свидетелями «начала огульной и провокационной акции в государственных СМИ, которая направлена на дискредитацию и очернение кандидата в президенты Омурбека Бабанова».

Штаб Бабанова призвал все СМИ, журналистов и государственных служащих не переходить морально-этические барьеры, не давать неподтвержденную информацию, а, наоборот, поддержать свободу слова и открыто заявлять о явных правонарушениях и использовании административного ресурса.

По материалам СМИ.