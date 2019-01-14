Экономические телеобзоры Capital доступны на обменной платформе tvexchange.asia

ОсОО «Капитал инфо сервис» завершило производство и публикацию всех запланированных программ для эфира КТРК при поддержке грантов Интерньюс в Кыргызстане.

В эфир вышло по 24 программы – еженедельные экономические обзоры на кыргызском и русском языках под названием Capital. Этот авторский телепроект был нацелен на обучение телезрителей финансовой грамотности.

Создатели программы считают, что информированные граждане могут принимать взвешенные решения, а понимание экономических и финансовых реалий поможет им улучшить качество своей жизни.

Команда Capital взялась за реализацию этого проекта, поскольку полагает, что экономическая и бизнес-журналистика в республике слабо развита. Особенно отмечается острая нехватка информации на эту тему на государственном языке.

Осенью 2018 года ТВ-программа отметила четыре года с момента выхода в эфир. Создатели Capital подчеркивают, что получение гранта в рамках проекта «Медиа-К» способствовало устойчивости проекта.

Выпуски программы на двух языках доступны для всех на платформе tvexchange.asia в рамках свободного и бесплатного обмена по открытой лицензии.

Еженедельный экономический обзор Capital. Эфир 30 мая 2018 годa

tvexchange.asia/video

В 2017 году трудовые мигранты только из России перевели в Кыргызстан более $2,2 млрд, побив рекорд 2013-го. По информации Центрального банка РФ, по сравнению с прошлым годом в 2016-м объем переводов был ниже на 27 процентов, а в 2013 году – на 5%. Переводы трудовых мигрантов начали сокращаться в 2014-м, когда в отношении России страны Запада ввели первые санкции. Но экономисты заговорили об очередном возможном сокращении денежных переводов.

В начале апреля этого года начали действовать новые санкции против РФ. Как повлияет на Кыргызстан экономическая ситуация стратегического партнера, в этом выпуске программы.

Бизнес-обзор Capital. Эфир 3 октября 2018 года

Особое внимание в программе уделяется малому и среднему бизнесу, ведь почти половину ВВП республики обеспечивает МСБ. И это только по официальной статистике. Фактически же, уверены многие бизнесмены, этот показатель может достигать более половины ВВП. В таких странах, как Япония, Германия, Соединенные Штаты, малый и средний бизнес – основная сила экономики.

В этом выпуске рассказывают о первом в стране Фонде прямых инвестиций, который смог привлечь средства институциональных инвесторов.

Авторы программы с осени 2018 года немного переформатировали проект – он стал по отзывам телезрителей более динамичным и интересным. Стало больше тем о бизнесе, условиях его ведения в государстве.

Появились постоянные рубрики:

Topic – несколько материалов по одной главной теме;

– несколько материалов по одной главной теме; Case – о примерах ведения бизнеса, которые могут чему-то научить или являются отражением существующей реальности в бизнес-секторе и экономике страны;

– о примерах ведения бизнеса, которые могут чему-то научить или являются отражением существующей реальности в бизнес-секторе и экономике страны; Opinion – мнения по ситуации, освещенной в рубриках Case и Topic;

– мнения по ситуации, освещенной в рубриках Case и Topic; Business Education – практические и действенные рекомендации по ведению бизнеса и улучшению предоставления услуг на основе другого успешного бизнеса, рекомендаций и консультаций специалистов;

– практические и действенные рекомендации по ведению бизнеса и улучшению предоставления услуг на основе другого успешного бизнеса, рекомендаций и консультаций специалистов; Data – графический контент. Это аналитика и другие актуальные данные по темам выпуска.

Все выпуски программы доступны на обменной платформе tvexchange.asia на русском и кыргызском языках.