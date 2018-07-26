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Экс-глава КР готова внести 1 млн сомов своей пенсии в будущий фонд расследовательской журналистики

26 июля 18
Теги: азаттыкжурналистыРасследования

Экс-президент Кыргызстана Роза Отунбаева предложила создать фонд расследовательской журналистики, где будут собираться средства от граждан, желающих способствовать и помогать выявлению фактов коррупции, сообщает «Азаттык».

По словам Розы Отунбаевой, работа фонда должна быть прозрачной, управление – под присмотром совета из независимых уважаемых людей, экспертов. Устав, учредительные документы фонда будут еще подробно обсуждаться с журналистами.

«…Обращаюсь ко всем согражданам, кто хочет реальных изменений в стране, конкретно помочь выйти на путь устойчивого прогресса, внести свой вклад в копилку фонда», — призвала она.

Более подробно можно прочитать здесь.

Источник фото на превью.

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