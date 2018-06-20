Эрик Барретт: Как просто визуализировать данные для публикаций

Интерньюс предлагает наиболее интересные заметки с мастер-класса дата-журналиста из США Эрика Барретта и полезные ссылки на ресурсы и приложения по визуализации данных, дизайну и психологии восприятия информации.

Перед журналистами стоит задача, как одни и те же данные и цифры подать в разных вариантах дизайна и цвета.

Эрик Барретт дал рекомендации начинающим работать с визуализацией данных, какие литературу и блоги важно прочитать:



«Покажи мне цифры» – самое мягкое, но при этом глубокое введение в мир визуализации данных. Эта книга знакомит читателя с базовыми диаграммами и таблицами. Она предоставляет элементарные знания о визуальном восприятии и его значении для дизайна в сжатом виде.

www.thefunctionalart.com – блог Альберто Каиро, автора нескольких книг по визуализации данных, имеющего звание Knight Chair по визуальной журналистике в Школе коммуникаций университета Майами (США).

https://morphocode.com/ – обучающий ресурс, где можно найти видеокурсы по визуализации данных и аналитике.

https://flowingdata.com/ – на этом сайте собраны обучающие курсы по визуализации. Также здесь можно получить поддержку от опытных и продвинутых дата-журналистов и дизайнеров.

https://datavizcatalogue.com/RU/ – каталог всевозможных платформ по визуализации данных, доступный на русском языке.

http://infographer.ru/ – большая часть ресурсов и приложений на английском языке. Но за последние годы набирает силу «Инфографер» – самый главный в рунете специализированный сайт-журнал (не является СМИ) по темам инфографики, визуализации данных, визуального представления информации.

Лучшие примеры по дата-журналистике и визуализации

Первопроходцы в этом жанре – британская газета «Гардиан» и американское издание «Нью-Йорк таймс» – по-прежнему в числе передовиков.

https://guardian.co.uk/

https://www.nytimes.com/

— Эти издания делают проекты с визуализацией данных и показывают вдохновляющие пределы возможного. Их нужно читать регулярно и изучать, как они это делают, — говорит Эрик Барретт.

https://www.vox.com/ – этот известный американский портал делает немало простой и доступной визуализации.

http://fivethirtyeight.com/ – сайт в Нью-Йорке, где авторы публикуют аналитику и делают доступную графику.

— Дата-журналистам необходимо постоянно самостоятельно практиковаться в визуализации, сопоставлять факты, стараться улучшать свои навыки, пытаться как можно глубже понять, как работают другие журналисты, занимающиеся визуализацией данных, — отмечает специалист.

Аудитория

Дата-журналист обратил особое внимание на то, что важно знать, для кого и зачем автор делает свою публикацию с визуальными приложениями, какую технику лучше использовать для более полного раскрытия темы.

Презентация данных должна опираться на этику и только на проверенную информацию из надежных источников. Обязательно нужно давать ссылки на источники данных.

— При работе с открытыми данными нет места субъективному мнению. Важно выработать критический подход к любой информации, статье, статистическим данным. Нужно смотреть на источники и отличать достоверные данные от фейковых, — подчеркивает Эрик Барретт.

Поэтому необходимо чаще анализировать как успешные, так и неудачные примеры визуализации.

Дополнительные ссылки на ресурсы и полезные сервисы:

https://www.canva.com/ – хороший сервис, который позволяет делать не только открытки и постеры для социальных сетей, но и пользоваться шаблонами для построения простой визуализации.

https://flourish.studio/ – новый сервис по визуализации данных.

https://www.datawrapper.de/ – удобный сервис, позволяющий делать красивые и динамичные чарты.

https://datavizcatalogue.com/RU/ – каталог визуализированных данных, доступный на русском языке.

http://openrefine.org/ – бесплатный мощный инструмент с открытым исходным кодом для работы с «грязными» данными.

https://archive.org – здесь можно найти архив любого сайта.

Черновые проекты и наброски своих идей для визуализации Эрик Барретт делает карандашом в простом блокноте, прежде чем работает на компьютере.

Готовые шаблоны не всегда хороши для лучшей визуальной передачи данных. Дата-журналист занимается созданием специальных графических приложений и переписывает исходные коды, экспериментирует, чтобы получить нужную диаграмму, к примеру.

— Могу сделать то, что хочу, без ограничений, это занимает время и дороже стоит. Однако любую идею можно визуализировать. Весело и забавно смотреть, как меняются картинки после небольшой корректировки параметров кода, — рассказывает Эрик Барретт.

По словам специалиста, визуальная информация тесно связана с психологией и гельштатом. Формы и цвета воздействуют на зрителя и формируют отношение.

Можно воспользоваться картами, чтобы показать масштаб стихийного бедствия, можно воздействовать эмоционально, подбирая определенные цвета для грустной истории и жизнерадостные для позитивной.

Палитру цветов можно подобрать, используя следующие приложения:

https://coolors.co/

http://www.paletton.com

Эрик Барретт – дата-журналист, тренер по подготовке журналистов к использованию открытых данных и кибербезопасности, эксперт в области совершенствования методов создания и распространения контента.

Он знает, как использовать данные в журналистских расследованиях, а также занимается проектированием визуализации данных для публикаций. Использует технологии с открытым исходным кодом для повышения безопасности коммуникаций, обеспечения доступа аудитории к заблокированному контенту.

Эрик Барретт родом из Хьюстона (штат Техас). В 2005 году переехал в Тбилиси учиться и остался там жить. С тех пор он работал с различными местными организациями, включая Transparency International Georgia. С 2011 по 2016 год руководил JumpStart Georgia с целью расширить понимание того, как гражданское общество может передавать информацию и данные для привлечения аудитории и достижения целей.

Фото internews.kg