Европейский фонд демократии оказывает грантовую поддержку круглый год

Европейский фонд демократии (ЕФД) работает в гибком формате и поэтому получает и рассматривает заявления на предоставление поддержки в постоянном режиме. Нет никаких крайних сроков для подачи, имеется готовность рассматривать предложения в любое время.

Фонд оказывает поддержку продемократическим организациям, движениям и индивидуальным активистам гражданского общества, выступающим за плюралистическую многопартийную систему, независимо от размеров и юридического статуса этих организаций.

Средняя сумма гранта варьируется от 10 тысяч до 150 тысяч евро, но может достигать и 200 тысяч евро.

Срок рассмотрения заявок – 10-12 недель.

У ЕФД нет определенных приоритетов. Это могут быть права человека, образование, информационные ресурсы, социальные и экологические инициативы. Главное условие – чтобы этот проект не был ранее поддержан каким-либо донором.

Заявки могут подавать НПО, в том числе СМИ, частные лица и коммерческие компании (главное, чтобы в проекте не было извлечения прибыли).

Подать онлайн-заявку на русском языке можно на сайте фонда по ссылке.

Поданная онлайн-заявка не окончательна. Если ЕФД понравится предложенная идея, его сотрудники связываются с вами, чтобы доработать вашу заявку.