Ежегодная премия ЮНЕСКО за вклад в свободу слова и печати

ЮНЕСКО ищет кандидатов для присуждения Всемирной премии имени Гильермо Кано за свободу печати – 2019.

ЮНЕСКО предлагает правительствам государств-членов после консультаций с национальными комиссиями, а также международным и региональным профессиональным неправительственным организациям, действующим в области свободы печати, выдвинуть кандидатов на присуждение в 2019 году Всемирной премии ЮНЕСКО имени Гильермо Кано за свободу печати.

Премия учреждена Исполнительным советом ЮНЕСКО в 1997-м в честь Гильермо Кано, колумбийского журналиста, погибшего при исполнении своих профессиональных обязанностей.

Ежегодно премией награждаются лицо, организация или учреждение, которые внесли заметный вклад в защиту или поощрение свободы печати в любой точке мира, особенно если речь идет о рисках.

Ежегодно вручаемый по случаю Всемирного дня свободы печати (3 мая) приз отмечается торжественной церемонией, и победителю вручается 25 000 долларов США.

Правительство Кыргызстана и неправительственные организации могут номинировать журналистов и редакции на эту премию.

Всемирный день свободы печати пройдет в этом году 3 мая в Аддис-Абебе (Эфиопия).

Премия финансируется Фондом Кано (Колумбия), фондом «Хельсингин Саномат» (Финляндия) и «Намибия Медиа Траст» (Намибия).

Как подать заявку на номинацию

Номинации на премию должны быть представлены в форме, заполненной на английском или французском языке, и отправлены до 15 февраля 2019 года по почте или по электронному адресу.

Здесь можно скачать форму или посмотреть по ссылке ниже:

Адрес:

UNESCO Communication and Information Sector Division of Freedom of Expression and Media Development Section for Freedom of Expression

7 Place de Fontenoy 75007

Paris

France

Tel. 33.1.45.68.08.91

E-mail: s.coudray@unesco.org

Отдел ЮНЕСКО по вопросам коммуникации и информации, отдел свободы выражения мнений и развития средств массовой информации, секция по вопросам свободы выражения мнений.

Источник: en.unesco.org