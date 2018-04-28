Фестиваль документального кино ARTDOCFEST в Бишкеке
Показы фильмов в рамках этого международного фестиваля, в последнее время проходят в напряженной обстановке. Его руководство переживает состояние войны с представителями Министерства культуры в России – были случаи срыва просмотров экстремистски настроенными зрителями.
Несмотря на попытки запретить фестиваль и идеологический прессинг, ARTDOC расширяет географию показов по городам РФ и ближнего зарубежья.
Афиша в Бишкеке
Подробнее о фестивале можно прочитать здесь.
В столицу организаторы фестиваля привезли для показа несколько документальных картин, которые со 2 по 29 апреля все желающие могли посмотреть в «Асанбай-центре».
Директор фестиваля Виталий Манский, известный режиссер документальных фильмов, обладатель множества наград за свои работы, с 2015 года живет в Риге (Латвия).
На круглом столе в Бишкеке, организованном в офисе Интерньюс в Кыргызстане, Виталий Манский рассказал молодым кинематографистам и авторам видеопроектов о возможностях участия в фестивале и подаче работ на питчинг, который ориентирован на страны бывшего Союза, русскоязычную группу и Прибалтику.
Ежегодно от семи до десяти проектов получают поддержку от дирекции фестиваля. Документалистам могут помочь с переводом фильмов на английский язык, оплачивают работы со звуком и светокоррекцией.
В рамках фестивального показа в Бишкеке свой фильм «Полет пули» представила Беата Бубенец.
Больше информации о ней и о ее фильме можете посмотреть в этом материале.
Также в столицу приехал молодой режиссер и оператор родом из Беларуси Руслан Федотов, создатель фильмов «Саламанка» и «Песни для кита».
Архив документальных работ фестиваля смотрите по ссылке:
ARTDOCFEST начинает прием заявок на фестиваль 2018 года.
Анкеты вместе со ссылками на фильмы принимаются онлайн по установленной форме до 1 сентября включительно.
Стартовал прием заявок на ARTDOCFEST / Riga питчинг – 2018. Он пройдет уже второй раз в сотрудничестве с одним из авторитетных европейских питчингов Baltic Sea Forum for Documentaries в Риге с 6 по 9 сентября.
Заявки принимаются онлайн до 15 июня.
Фото Internews.kg.