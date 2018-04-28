Фестиваль документального кино ARTDOCFEST в Бишкеке

Показы фильмов в рамках этого международного фестиваля, в последнее время проходят в напряженной обстановке. Его руководство переживает состояние войны с представителями Министерства культуры в России – были случаи срыва просмотров экстремистски настроенными зрителями.

Несмотря на попытки запретить фестиваль и идеологический прессинг, ARTDOC расширяет географию показов по городам РФ и ближнего зарубежья.

ARTDOCFEST проходит в Москве с 2007 года. За время своего существования фестиваль расширил свою географию и теперь проходит также в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и в Риге (Латвия). Из маленьких кинотеатров на окраине столицы фестиваль перебрался в крупнейший киноцентр Москвы «Октябрь», где собирает почти все залы, а тысячи зрителей приходят смотреть настоящее, честное документальное кино по билетам.

Афиша в Бишкеке

Подробнее о фестивале можно прочитать здесь.

В столицу организаторы фестиваля привезли для показа несколько документальных картин, которые со 2 по 29 апреля все желающие могли посмотреть в «Асанбай-центре».

Директор фестиваля Виталий Манский, известный режиссер документальных фильмов, обладатель множества наград за свои работы, с 2015 года живет в Риге (Латвия).

На круглом столе в Бишкеке, организованном в офисе Интерньюс в Кыргызстане, Виталий Манский рассказал молодым кинематографистам и авторам видеопроектов о возможностях участия в фестивале и подаче работ на питчинг, который ориентирован на страны бывшего Союза, русскоязычную группу и Прибалтику.

Ежегодно от семи до десяти проектов получают поддержку от дирекции фестиваля. Документалистам могут помочь с переводом фильмов на английский язык, оплачивают работы со звуком и светокоррекцией.

В рамках фестивального показа в Бишкеке свой фильм «Полет пули» представила Беата Бубенец.

Больше информации о ней и о ее фильме можете посмотреть в этом материале.

Также в столицу приехал молодой режиссер и оператор родом из Беларуси Руслан Федотов, создатель фильмов «Саламанка» и «Песни для кита».

Архив документальных работ фестиваля смотрите по ссылке:

artdoc.media

ARTDOCFEST начинает прием заявок на фестиваль 2018 года.

Анкеты вместе со ссылками на фильмы принимаются онлайн по установленной форме до 1 сентября включительно.

Стартовал прием заявок на ARTDOCFEST / Riga питчинг – 2018. Он пройдет уже второй раз в сотрудничестве с одним из авторитетных европейских питчингов Baltic Sea Forum for Documentaries в Риге с 6 по 9 сентября.

Заявки принимаются онлайн до 15 июня.

Фото Internews.kg.