Фестиваль Go Viral – 2018 пройдет в Алматы

Трехдневный фестиваль, нацеленный на распространение инновационных идей в сферах медиа, бизнеса, культуры и технологий, пройдет в Алматы 15-17 июня.

Миссия мероприятия – дать возможность творческой аудитории, в том числе журналистам, предпринимателям, кинематографистам, музыкантам и энтузиастам, с помощью социальных сетей, новых платформ и технологий создавать и продвигать свой контент.

Тема фестиваля Go Viral – 2018 «Interlaced: Нити инноваций, взаимодействия и вдохновения, которые объединяют нас». В рамках нее будут охвачены следующие направления: региональные связи и идентичность, сотрудничество, правдивая журналистика, digital-медиа и др.

Регистрация до 8 июня.

Подробнее на сайте: goviral.kz

Здесь можно посмотреть, как проходил фестиваль в 2017 году.

Мероприятие включает в себя музыку, кино, выступления и мастер-классы от ведущих трендсеттеров из США, Центральной Азии и Восточной Европы, которые расскажут, как успешно взаимодействовать с глобальной аудиторией.

На фестивале будут обсуждаться следующие вопросы:

— Как создать контент, который привлекает глобальную аудиторию?

— Как использовать сторителлинг для социальных изменений?

— Является ли Центральная Азия привлекательной для технических инвесторов?

— Как новые технологии и анализ данных могут трансформировать современную музыку?

— Как найти свою идентичность в цифровом мире?

— Как VR влияет на нашу повседневную жизнь?

и многое другое.