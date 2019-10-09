Фестиваль маркетинга, рекламы и дизайна Digital Fest пройдет в АУЦА

Digital Fest – фестиваль маркетинга, рекламы и дизайна – пройдет в Бишкеке 26 октября. Организаторы – рекламное агентство I DO MARKETING совместно с Ассоциацией электронной коммерции, Mail.Ru Group и Digital Academy.

Digital Fest – это уникальная площадка для обсуждения перспектив интернет-рекламы, креативной экономики, экспорта цифровых продуктов и цифровизации бизнеса Кыргызстана в целом. Она объединяет более 700 специалистов из разных стран СНГ: России, Таджикистана, Узбекистана и Казахстана.

На фестивале выступят спикеры из крупных зарубежных и местных компаний: «Яндекс», Mail.Ru Group, BBDO, «Восход», JD.com, 1.1 Studio, OKNO и многих других. Они поделятся многолетним опытом в разных отраслях диджитал-сферы – от дизайна и рекламы до электронной коммерции и журналистики, расскажут о трендах и ответят на интересующие вопросы.

Кому это будет интересно: креативным людям, которым недостает опыта и знаний; топ-менеджерам, которые ищут и хотят попробовать новые виды эффективной рекламы; руководителям бизнеса, которые хотят экспортировать свои товары и услуги, но не знают, с чего начать; начинающим арт-директорам, которые хотят собрать вокруг себя крутую команду креативных людей; фрилансерам, которые хотят понять, как выживать в свободном конкурентном мире и находить крупных клиентов; всем творческим людям, которые хотят найти вход в диджитал-индустрию, и многим другим.

Помимо интересных возможных знакомств, участники смогут применить полученные новые знания, инструменты и техники, повторить кейсы зарубежных компаний и опробовать новые универсальные виды рекламы для своего бизнеса.

Участников мероприятия ждет увлекательная и разнообразная программа, где каждый сможет найти интересную для него тему. Также организаторы подготовили кофе-брейки и подарки от партнеров и спонсоров фестиваля.

Подробности, программу и где купить билеты, вы можете узнать на сайте

digitalfest.promo.kg

или по телефонам: 0 (312) 96-19-99, 0 (555) 00-27-30.