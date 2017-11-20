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Фонд демократии ООН поддерживает грантами проекты по свободе СМИ и информации

20 ноября 17
Теги: #свободаинформациигрантымедиаООНФонд Демократии ООН

ФДООН (UNDEF) оказывает поддержку проектам, которые способствуют укреплению голоса гражданского общества, поощряют соблюдение прав человека и участие всех групп граждан в демократических процессах.

Большая часть грантов ФДООН предоставляется местным организациям гражданского общества, находящимся как на этапе перехода, так и на стадии укрепления демократии.

Проектные предложения подлежат строгому и конкурентному процессу отбора. И только менее двух процентов из участников конкурса получат финансирование.

Заявки принимаются онлайн с 15 ноября по 31 декабря 2017 года на сайте www.un.org.

Фонд демократии Организации Объединенных Наций поддерживает проекты по следующим основным направлениям:

— общественная деятельность;
— верховенство закона и прав человека;
— расширение прав и возможностей женщин;
— активность молодежи и ее вовлечение;
— укрепление потенциала гражданского общества для взаимодействия с правительством;
— СМИ и свобода информации;
— инструменты для получения знаний;
— выборные процедуры.

Заявители могут запросить грант от 100 до 300 тысяч долларов США.

Более подробная информация о том, как подать на грант, по ссылке.

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