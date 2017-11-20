Фонд демократии ООН поддерживает грантами проекты по свободе СМИ и информации
ФДООН (UNDEF) оказывает поддержку проектам, которые способствуют укреплению голоса гражданского общества, поощряют соблюдение прав человека и участие всех групп граждан в демократических процессах.
Большая часть грантов ФДООН предоставляется местным организациям гражданского общества, находящимся как на этапе перехода, так и на стадии укрепления демократии.
Проектные предложения подлежат строгому и конкурентному процессу отбора. И только менее двух процентов из участников конкурса получат финансирование.
Заявки принимаются онлайн с 15 ноября по 31 декабря 2017 года на сайте www.un.org.
Фонд демократии Организации Объединенных Наций поддерживает проекты по следующим основным направлениям:
— общественная деятельность;
— верховенство закона и прав человека;
— расширение прав и возможностей женщин;
— активность молодежи и ее вовлечение;
— укрепление потенциала гражданского общества для взаимодействия с правительством;
— СМИ и свобода информации;
— инструменты для получения знаний;
— выборные процедуры.
Заявители могут запросить грант от 100 до 300 тысяч долларов США.
Более подробная информация о том, как подать на грант, по ссылке.