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Фонд Нимана предлагает стипендии на исследования в области журналистики

12 июля 17
Теги: ГарвардСтипендиальная программастипендия на исследованияфонд Нимана

Издатели, программисты, веб-дизайнеры, медиааналитики, преподаватели и журналисты могут подать заявки на получение стипендий.

Фонд Нимана для журналистов в Гарварде предлагает краткосрочные стипендии для людей, заинтересованных в разработке специальных проектов, направленных на продвижение новых медиа.

Кандидаты не обязательно должны быть журналистами, но важно продемонстрировать, как их работа в Гарварде и Фонде Нимана поможет улучшить перспективы журналистики будущего. Это может быть связано с исследованиями, программированием, дизайном, финансовыми стратегиями или другой темой.

Стипендиаты смогут приехать в Гарвардский университет на срок до 12 недель, в зависимости от масштаба проектов. Они получат доступ к ресурсам вуза, включая возможности общения с преподавателями и студентами, использования исследовательских центров и библиотек.

Участники программы получат стипендии, на время пребывания в Гарварде им предоставят бесплатное жилье. 

Заявки принимаются до 29 сентября 2017 года.

Полная информация на английском языке здесь.

 

 

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