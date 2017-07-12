Фонд Нимана предлагает стипендии на исследования в области журналистики

Издатели, программисты, веб-дизайнеры, медиааналитики, преподаватели и журналисты могут подать заявки на получение стипендий.

Фонд Нимана для журналистов в Гарварде предлагает краткосрочные стипендии для людей, заинтересованных в разработке специальных проектов, направленных на продвижение новых медиа.

Кандидаты не обязательно должны быть журналистами, но важно продемонстрировать, как их работа в Гарварде и Фонде Нимана поможет улучшить перспективы журналистики будущего. Это может быть связано с исследованиями, программированием, дизайном, финансовыми стратегиями или другой темой.

Стипендиаты смогут приехать в Гарвардский университет на срок до 12 недель, в зависимости от масштаба проектов. Они получат доступ к ресурсам вуза, включая возможности общения с преподавателями и студентами, использования исследовательских центров и библиотек.

Участники программы получат стипендии, на время пребывания в Гарварде им предоставят бесплатное жилье.

Заявки принимаются до 29 сентября 2017 года.