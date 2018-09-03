Фонд расследовательской журналистики имени Уланбека Эгизбаева создан в Кыргызстане

Цели фонда – развитие жанра журналистики в стране, оказание поддержки инициативам работников СМИ, направленным на выявление коррупционных и противоправных явлений в обществе.

Фонд расследовательской журналистики прошел регистрацию в Министерстве юстиции. В его планах – учреждение премии им. Уланбека Эгизбаева, которая будет присуждаться ежегодно за достижения в сфере журналистских расследований.

Фонд будет проводить конкурсы на лучший расследовательский проект по наиболее актуальным и острым проблемам в государстве, оказывать финансовую поддержку в их проведении. Вместе с тем он намерен организовывать общественные обсуждения на основе резонансных журналистских расследований и дискуссии, что в свое время намеревался реализовать Улан.

Фонд окажет равную поддержку всем журналистам, блогерам и активистам, желающим бороться с таким явлением, как коррупция. Особое внимание будет обращаться на видеорасследования, так как они имеют большее влияние и эффект. Деятельность фонда не ограничится финансированием, он также намерен обучать журналистов.

В целях обеспечения прозрачности деятельности фонда создан наблюдательный совет, в состав которого вошли 11 человек – государственные и общественные деятели, известные журналисты:

Роза Отунбаева – экс-президент Кыргызстана;

Бурулкан Сарыгулова – главный редактор радио «Азаттык»;

Нарын Айып – журналист;

Олжобай Шакир – журналист, поэт;

Султан Каназаров – журналист;

Эльдияр Арыкбаев – главный редактор Kloop.kg;

Азамат Тынаев – председатель ОО «Журналисты»;

Рита Карасартова – директор ОО «Институт общественного анализа»;

Ондүрүш Токтонасыров – гражданский активист;

Искендер Ормон уулу – директор аналитического исследовательского института «Сереп»;

Элмира Ногойбаева – директор аналитического центра «Полис Азия».

Председателем фонда назначен медиаменеджер Айбек Турдалиев.

Деятельность Фонда расследовательской журналистики будет финансироваться за счет добровольных пожертвований активных граждан.

Первой свой вклад внесла экс-президент Роза Отунбаева, перечислив на счет 1 млн сомов.

Фонд приглашает к сотрудничеству всех, кто готов поддержать борьбу с противоправными и коррупционными явлениями в обществе путем проведения журналистских расследований.

Банковские счета фонда:

Demir Kyrgyz International Bank (Bishkek, Kyrgyzstan)

Кыргызский сом: 1180000113646218

Доллар США: 1180000113646319

Российский рубль: 1180000113646521

Евро: 1180000113646420

Электронный адрес: egizbaevfoundation@gmail.com

Источник: rus.azattyk.org