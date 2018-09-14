Фонд расследовательской журналистики имени Уланбека Эгизбаева объявляет конкурс малых грантов

Журналисты, организации, работающие в области медиа, фрилансеры, гражданские активисты, блогеры, студенты и другие заинтересованные лица, занимающиеся расследованиями, могут подать заявки на получение грантов Фонда расследовательской журналистики.

Цели грантов, предоставляемых фондом, – развитие, повышение качества и популяризация журналистских расследований в Кыргызстане, оказание финансовой и консультационной поддержки в проведении качественных журналистских расследований.

Размер гранта – до 70 тысяч сомов.

Эта сумма предназначена для оплаты необходимых расходов, таких как поездки, сбор документов и аренда оборудования. Первая половина суммы выплачивается после утверждения заявки, вторая – после завершения расследования.

Заявки на конкурс принимаются на кыргызском или русском языке и должны включать краткое описание темы, инструменты проведения расследования и бюджет проекта.

Готовые материалы могут быть в любых форматах (для электронных, вещательных либо печатных СМИ).

Заявки принимаются до 25 ноября 2018 года по адресу: grant@jif.kg.

Формы заявки и бюджета можно найти и заполнить по ссылке: