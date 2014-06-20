Форум «Роль медиа в предотвращении насильственного экстремизма» пройдет в Алматы

Второй международный форум «Роль медиа в предотвращении насильственного экстремизма» пройдет 14-16 августа 2019 года в Алматы (Казахстан).

Мероприятие соберет представителей медиасообщества, неправительственных организаций (НПО), лидеров общественного мнения и экспертов в вопросах радикализма, ведущего к насилию, из стран Центральной Азии и дальнего зарубежья.

Цели форума – обсудить роль медиа в предотвращении радикализации в государствах региона, а также обменяться успешным опытом реализации местных и глобальных медиаинициатив, провести экспертные сессии и продемонстрировать примеры, как независимые СМИ могут взаимодействовать и укреплять связи со своими сообществами (особенно с молодежью, женщинами, этническими и религиозными меньшинствами и др.).

Обсуждение медиаинициатив по предотвращению ведущей к насилию радикализации укрепит национальное и региональное сотрудничество для активизации диалога в регионе и станет важной платформой для поиска решений и практик в данной сфере.

Участники мероприятия поделятся историями об инициативах по вовлечению сообществ, будь то успех или неудача, а также обсудят извлеченные уроки и возможности адаптации успешных медиапрактик в странах Центральной Азии.

Международный форум «Роль медиа в предотвращении насильственного экстремизма» представляет собой инновационную и экспериментальную площадку и содержательно будет состоять из четырех форматов:

Первый – «Будет Talk!» – спич-конференция по медиаграмотности. Пройдет 14 августа на открытой площадке со свободным доступом всех желающих. Место проведения: г. Алматы, ул. Кунаева, 49, экспериментальный театр «ARTиШОК».

Второй – фестиваль контента , на котором субгрантеры представят одни из лучших медиапроектов из четырех государств (Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан и Узбекистан). Состоится 14 августа после «Будет Talk!». Место проведения: г. Алматы, ул. Кунаева, 49, экспериментальный театр «ARTиШОК».

Третий – классическая конференция с выступлениями, пленарными сессиями и дискуссиями. Участники обсудят актуальные вопросы и роль медиа в предотвращении радикализации на глобальном уровне и в странах Центральной Азии. Основной месседж: медиа – активные участники процесса и выполняют важную и незаменимую роль в предотвращении радикализации. Пройдет 15 августа . Место проведения: г. Алматы, ул. Тимирязева, 2д, отель Holiday Inn.

Четвертый – геймифицированная площадка, где участники в командах будут соревноваться в процессе создания прототипов медиапродукта на тему предотвращения насильственного экстремизма. Цель – продемонстрировать подходы, позволяющие качественно освещать конфликто-чувствительные темы. Состоится 16 августа. Место проведения: г. Алматы, ул. Тимирязева, 2д, отель Holiday Inn.

Международный форум организован в рамках проекта «Содействие стабильности и миру в Центральной Азии», финансируемого Европейским союзом и реализуемого Интерньюс. В рамках проекта основное внимание уделяется национальным и региональным усилиям по предупреждению радикализации в Центральной Азии через расширение возможностей журналистов, гражданских активистов и медиаспециалистов. Проект также нацелен на производство высококачественного медиаконтента и повышение уровня критического медиапотребления представителей гражданского общества, лиц, принимающих решения, и простых граждан.

При возникновении дополнительных вопросов о мероприятии обращайтесь к программным специалистам:

Назым Тоганбаева , программный менеджер в Казахстане, +7 (727) 270-41-30, ntoganbayeva@internews.eu;

Аида Уманова , программный менеджер в Кыргызстане, +996 (709) 29-11-76, aumanova@internews.org;

Шероз Шарипов , программный менеджер в Таджикистане, +992 (935) 77-31-28, ssharipov@internews.org;

Тимур Оганов, региональный программный менеджер, +996 (550) 34-53-76, toganov@internews.org.

За дополнительной информацией о проекте «Содействие стабильности и миру в Центральной Азии» обращайтесь к его директору Фарходу Рахматову по тел. +996 (312) 98-68-80 (доб. 305) или по электронной почте frahmatov@internews.org.