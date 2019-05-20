Free Press Awards – 2019 – премия для лучших журналистов и медиапрофессионалов

Премия нацелена на поддержку тех медиапрофессионалов, которые продолжают свое профессиональное дело, несмотря на давление и препятствия.

Организация Free Press Unlimited – учредитель премии – поддерживает доступ к надежной информации, необходимой людям для их развития и процветания. Она поддерживает журналистов по всему миру, чтобы они рассказывали правдивые истории.

Премия Free Press Awards будет вручена в ноябре 2019 года и признает исключительную работу в следующих номинациях:

Newcomer of the Year – «Новичок года»

Номинация «Новичок года» в журналистике признает талантливых новых журналистов, которые поставили в сильной производительности, когда дело доходит до сообщения новостей. Все кандидаты демонстрируют исключительную приверженность свободе прессы и независимому освещению событий и используют новаторские методы распространения этой информации.

Most Resilient Journalist – «Самый стойкий журналист»

Звание «Самый стойкий журналист» присваивается журналисту, который продемонстрировал необыкновенную силу характера, мужество и настойчивость в освещении новостей.

Проведение церемонии награждения Free Press Live – это возможность привлечь внимание к рискам, которые берут на себя журналисты. Учредители премии считают, что журналисты должны сообщать новости, а не быть темой для новостей сами. Во время этого мероприятия будут рассказаны истории журналистов, которые продолжают свое дело, несмотря ни на что.

Кандидатуры на присуждение премий будут рассматриваться независимой группой международных экспертов. Победитель в номинации «Новичок года» получит медиастипендию по выбору.

Победитель в категории «Самый стойкий журналист» получит денежный приз в размере €15 тысяч. Победители в обеих категориях получают также оплаченный визит на церемонию награждения, которая состоится в ноябре в Гааге (Нидерланды).

Кандидатами на премию могут быть все, кто работает в более широкой области журналистики: как профессиональные репортеры, редакторы, фотожурналисты из СМИ, так и гражданские журналисты, карикатуристы или блогеры. Люди, работающие в печатных, вещательных и онлайн-СМИ в любой стране мира.

Не существует географических ограничений на получение призов. Заявки из любого государства или региона будут рассмотрены.

Крайний срок подачи заявок – до 15 июля 2019 года (00.00 CEST).

Источник: www.freepressunlimited.org