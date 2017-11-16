Freedom House: Кыргызстан ухудшил показатели рейтинга свободы в Интернете

В ежегодном докладе Freedom House отмечается, что Кыргызстан остается в списке «частично свободных» стран, а по показателям свободы в Интернете опустился на две позиции по сравнению с 2015-2016 годами. Уровень свободы в Сети оценивается в 37 баллов, тогда как в прошлом году было 35, а в 2014-м – 34.

Исследователи организации выделили ключевые события, произошедшие с 1 июня 2016 года по 31 мая 2017-го и повлиявшие на снижение рейтинга свободы в Интернете:

— независимый новостной сайт вынужден удалить статьи, в которых критиковался президент КР; — интернет-журналисты столкнулись с правовыми санкциями, в том числе со штрафами, за критику государственных чиновников; — пользователю в социальных сетях вынесено условное наказание сроком на год в соответствии с законами по борьбе с экстремизмом за «симпатию» к сообщениям имама.

Freedom House отмечает, что в республике свобода в Интернете сократилась в текущем году. Это связано с тем, что новостные агентства столкнулись с давлением и юридическими санкциями в связи с критикой должностных лиц, в том числе главы государства.

В докладе признается тот факт, что в последние годы свобода Интернета в Кыргызстане улучшилась. После свержения режима президента Курманбека Бакиева в 2010 году имеется меньше ограничений. Однако некоторые проблемы вернулись.

В частности, власти показали свою чувствительность к критике, вынудив новостные интернет-издания удалить статьи, критикующие главу государства. Между тем онлайн-журналисты столкнулись с непропорциональными штрафами за свои публикации.

Freedom House подчеркивает: хотя правительство не занимается широкомасштабной цензурой, власти использовали нормы, касающиеся экстремизма, чтобы оправдать блокировку нескольких веб-сайтов, включая весь интернет-архив, цифровую библиотеку.

В некоторых случаях пользователи Интернета привлечены к ответственности за критику властей в Сети и «симпатии» к спорному контенту в социальных медиа.

Как и во многих государствах бывшего Советского Союза, КР использует технологию СОРМ для отслеживания контента и прослушки, а недавно потребовала от всех интернет- и мобильных провайдеров установить последнюю версию СОРМ, чтобы облегчить контроль со стороны. Эти данные свидетельствуют о том, что правительство злоупотребляет технологиями в целях наблюдения за политической оппозицией.

Препятствия для доступа

В докладе указывается, что проникновение в Интернет в Кыргызстане продолжает расти с внедрением безлимитных тарифов сотовых операторов и развитием услуг 4G, помогающих улучшить доступ в Сеть, при этом доступ относительно ограничен.

По-прежнему существует цифровой разрыв между городскими и сельскими районами, поскольку телекоммуникационные компании имеют меньше стимулов для расширения услуг и инфраструктуры за пределами крупных городов.

Государственная телекоммуникационная компания «Кыргызтелеком» по-прежнему контролирует большую часть рынка фиксированного доступа в Интернет, что составляет 60%.

Блокировка и фильтрация

Власти страны иногда блокируют политические и социальные материалы в Интернете, периодически вводя некоторые ограничения. К примеру, один сайт в прошлом году заблокирован на том основании, что опубликованные на ресурсе материалы способствовали экстремизму.

К примеру, в июне 2017 года портал независимого регионального агентства новостей fergananews.com заблокирован судебным решением. Главный редактор агентства Даниил Кислов заявил, что сайт не проинформирован о решении, и причина была неясной. Также власти возбудили уголовное дело в отношении корреспондента сайта Улугбека Бабакулова, обвинив его в разжигании межэтнической ненависти, направленной против узбекского меньшинства КР, хотя статья как раз таки направлена против подобного разжигания в других изданиях. Сайт «Фергана» в течение последних нескольких лет периодически подвергается блокировке.

В то же время доступными остаются бесплатные социальные сети, такие как YouTube, Facebook и Twitter.

В июле этого года суд приказал заблокировать интернет-архив, платформу, предлагающую доступ к миллиардам архивных веб-страниц. Власти утверждали, что платформа сделала экстремистский контент доступным в стране, хотя некоторые пользователи предположили, что блокировка связана с архивной копией удаленной статьи с доступной на платформы, где содержалась информация о чешской компании, с которой правительство намеревалось реализовать совместный проект.

Удаление контента

Кабинет министров не так часто заставляет издателей удалять контент, хотя журналисты иногда удаляют политический контент из-за угрозы применения насилия со стороны неизвестных лиц.

В августе 2017 года суд предписал интернет-изданию Zanoza.kg снять несколько статей, которые критично относятся к президенту Кыргызстана. Генеральный прокурор успешно подала в суд по защите чести и достоинства президента, добившись решения о выплате многомиллионной суммы со стороны издания и журналистов.

Нарушения прав пользователей

Интернет-пользователей, как правило, не сажают в тюрьму за публикацию своего мнения, но все большее число пользователей столкнулось со штрафами и другими юридическими санкциями за критические выступления в онлайн.

Прокуратура и задержания для деятельности в Интернете

Власти КР, как правило, не арестовывают пользователей Интернета. Однако правительственные чиновники, в том числе глава государства, продемонстрировали низкую терпимость к критике в свой адрес.

В январе текущего года районный суд предписал активисту Мавляну Аскарбекову удалить сообщение со своей страницы в Facebook, где имелась критика депутата Дастана Бекешева. Аскарбеков признан виновным в нанесении ущерба деловой репутации нардепа. По этим же параметрам оценивался иск в отношении сайта «Заноза».

Запугивание и насилие

В докладе говорится, что в целом в республике не наблюдалось значительного уровня насилия или преследования пользователей Сети, хотя некоторые отдельные инциденты могут быть связаны с онлайн-активностью. В апреле этого года независимый журналист Эрнис Кыязов заявил в своем сообщении в Facebook, что к нему домой приходили два незнакомца, вызвали его на улицу и угрожали расправой, если он продолжит критиковать президента. Кыязов писал для онлайн-издания «Калемпир». Вскоре он удалил публикацию и дезактивировал свою учетную запись в Facebook.

Полный текст доклада на английском языке можно посмотреть по ссылке на сайте freedomhouse.org.

Источник фото: freedomhouse.org