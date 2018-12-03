Глобальная кампания Amnesty International «Марафон писем» в 2018 году посвящена женщинам-правозащитницам из 10 стран

Amnesty International объявляет глобальную кампанию «Марафон писем»: ее герои в этом году – женщины-правозащитницы. Среди них Гульзар Дуйшенова из Кыргызстана.

Глобальная кампания Amnesty International «Марафон писем» в 2018-м посвящена женщинам-правозащитницам из 10 стран, в том числе из Украины и Кыргызстана. Организация посчитала необходимым подчеркнуть вклад правозащитниц в борьбу по защите прав человека, принимая во внимание то, что зачастую именно женщины, работающие в этой сфере, сталкиваются с самыми серьезными преследованиями и злоупотреблениями.

«В этом году глобальная кампания Amnesty International «Марафон писем» служит тому, чтобы поддержать женщин, которые бросили вызов несправедливым законам, коррупции, насилию со стороны полиции и другим злоупотреблениям. В наше время, когда мир скатывается в крайности, женщины становятся теми лидерами, в которых мы так нуждаемся», — заявил генеральный секретарь Amnesty International Куми Найду.

По его словам, важно понимать, что многие женщины, которые становятся во главе борьбы за права человека, в разных странах мира преодолели колоссальные трудности, чтобы добиться признания со стороны своих сообществ.

В ходе «Марафона писем» 2018 года сторонники Amnesty International выразят свою солидарность с женщинами-правозащитницами из Бразилии, Египта, Индии, Ирана, Кении, Кыргызстана, Марокко, Южной Африки, Украины и Венесуэлы.

Организация призывает поддержать борьбу Гульзар Дуйшеновой из Кыргызстана, которая добивается права на достойную жизнь для людей с инвалидностью. Сама колясочница, она ежедневно сталкивается с дискриминацией в обществе, где женщинам не принято открыто высказываться, а людей с инвалидностью воспринимают как неполноценных членов общества. Amnesty International вместе с Гульзар добивается скорейшей ратификации Кыргызстаном Конвенции о правах лиц с инвалидностью.

Другая героиня «Марафона» – Виталина Коваль из Украины. Последние несколько лет она возглавляет коммьюнити-центр для ЛГБТИ в Ужгороде и сталкивается с гигантским давлением со стороны ультраправых группировок. В этом году в Международный женский день, когда она вышла с пикетом против насилия в отношении женщин, на нее напали. Виталина получила химический ожог глаз – нападающие облили ее краской. Она не прекратила бороться.

Мы также призываем восстановить справедливость в деле Мариэль Франку, бразильской правозащитницы, избранной в городской совет. Восемь месяцев назад ее застрелили в собственной машине. Мы требуем справедливости для Атены Даеми, иранской активистки, которая отбывает семилетний срок за то, что открыто выступила против смертной казни в стране.

Истории всех героинь «Марафона» 2018-го доступны по ссылке.

«Марафон писем» – крупнейшая в мире правозащитная кампания, которая в 2018 году будет проходить уже в 16-й раз. В прошлом году активисты и сторонники Amnesty International по всему миру написали более 5,5 млн писем и сообщений в поддержку героев «Марафона». В жизни и судьбе семи из десяти героев «Марафона» благодаря глобальной кампании произошли перемены к лучшему. Узнать об этом можно здесь (*.pdf).