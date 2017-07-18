Глобальный фестиваль фильмов о миграции ждет заявки

Международная организация по миграции (МОМ) устраивает ежегодный Глобальный фестиваль фильмов о миграции, изменяющих восприятие о мигрантском опыте.

Мероприятие пройдет по всему миру с 5 по 18 декабря 2017 года.

Опытные и начинающие кинематографисты, сотрудники ТВ и мультимедийных онлайн-редакций могут представить свои работы.

Фестиваль принимает фильмы и видеоролики, в которых отражены надежды и трудности миграции людей, решившихся покинуть свои дома в поисках лучшей жизни, и вклад эмигрантов в развитие стран, куда они приехали.

Принимаются короткометражные фильмы длительностью не менее 25 минут. Они должны сопровождаться субтитрами на английском языке.

Три победителя получат денежные призы размером 1 500 долларов каждый.

Кинематографисты, сами пережившие в своей жизни иммиграцию, также приглашаются представить краткие видео о своем или об опыте участников проводимой МОМ кампании «Я мигрант».

Авторы 20 лучших видео получат денежные призы размером 100 долларов каждый.

Работы принимаются до 17 сентября.

Место и время проведения фестиваля, а также список отобранных фильмов объявят в октябре 2017 года.

Посетите веб-сайт МОМ для получения дополнительных сведений о категориях, наградах и правилах представления конкурсных работ.