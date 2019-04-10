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Govori TV объявляет тендер на поставку компьютерного и аудиовидеооборудования

10 апреля 19
Теги: Govori.TVпоставка оборудованиятендеры

В рамках проекта «Инициатива по поддержке независимости медиа» («Медиа-К») в партнерстве с Представительством Интерньюс в Кыргызстане ОсОО «Мультимедийное информационное агентство «Govori TV» объявляет тендер на приобретение оборудования.

Поставка по адресу:

г. Бишкек, ТЦ «Весна», 3-й этаж, офис 28.

Все налоги и сборы по поставляемому оборудованию, предусмотренные законодательством страны, должны быть оплачены поставщиком.

Оборудование, подлежащее сертификации Госагентства связи, должно сопровождаться документом от этого ведомства.

Электропитание всего поставляемого оборудования должно соответствовать стандарту 220V/50 Hz (вилка Тип F или соответствие стандартам КР).

Все цены и итоговые суммы должны быть указаны в USD.

Предоплата – не более 20 процентов.

Заявки на участие в тендере (с указанием стоимости, сроков поставки и гарантийного обслуживания, с подписью руководителя и печатью) в закрытых конвертах принимаются по адресу:

г. Бишкек, ул. Ибраимова, 115/1, бизнес-центр «Асыл-Таш», 11-й этаж, офис Представительства Интерньюс в КР.

Окончательный срок представления тендерных заявок – 16.00 19 апреля 2019 года.

Спецификация оборудования (скачать)

Лот №1

  Наименование Кол-во
1
Ноутбук DELL Alienware AW15R4-7675SLV-PUS Intel Core i7-8750H (2.20-4.10GHz), 16GB DDR4, 1TB SSHD+8GB SSD, NVIDIA GTX 1060 6GB GDDR5, 15.6″FHD (1920×1080) IPS, WiFi ac, BT 5.0, FHD WC, CR, Win 10 Home, Backlit Русская клавиатура, Silver 
      2

 
2
1 x Процессор Intel Core i5-9600K,1 x Asus TUF B360M, 1 x Память G.SKILL   1 x Toshiba ,1 x Твердотельный накопитель SSD  1 x DEEPCOOL ATX DUKASE V3  1 x Power Supply Aerocool 1 x Видеокарта NVIDIA GeForce 1 x Keyboard A4Tech KB-21, Black, USB, Anti-RSI 797 сом 1 x Mouse A4TECH 1 x DELL 27″ S2719H IPS WLED  12 товаров 
     2
3
1x CPU Intel Core i5-8500,   1 x Memory DDR4 16GB Kit  1 x Kingston SSD 1 x Toshiba 1TB 7200rpm 64MB 1 x Корпус JUMP ATX 3123-4JA USB-панель 1 x Power Unit DEEPCOOL 1 x CPU cooler DEEPCOOL GAMMAXX-300 1 x A4TECH 9300F 1 x DELL 27″ S2719H IPS WLED 1 x Видеокарта NVIDIA GeForce GTX 1070Ti Founders  11 товаров 
     2
4
Принтер Epson L805 (A4? 37/38ppm Black/Color? 12sec/photo, 64-300 g/m2,CD-priting-
     1

    1
5
1 x PHILIPS 22″ LED LCD TFT-TN 223V5LHSB LED (21.5″) 1920×1080 10000000 — 1 5ms, VGA+HDMI ,WALL — монитор
   2  


Лот №2

  Наименование Кол-во
1
Дрон DJI Phantom 4 pro v2.0

длд—ла
  1
2
Беспроводной передатчик LiveU Solo SDI/HDMI + подписка

  1
3
Штатив Miliboo Mtt 609a
 
  2
4
Видеокамера SONY PXW-70
 
   1

  2
5
Радиосистема Sennheiser EW 112P G3-A-X
 
 
     1  
6
Накамерный свет 

ла дро— дро-
 2
7
Диктофон Zoom H6

 1
8
 
Телесуфлер Teleview TLW-LCD190LK,TLW-Stand
 1
9
 
Микрофон репортерский Sennheiser ew 135-p G4
 1

 1
10
Свет студийный – комплект

 1
11
 
Карта захвата DeckLink Guad2
 
 1
12
Петличный микрофон (для телефонов)
       
 
 1

 2
13
Экшн-камера GoPro Fusion 360 (CHDHZ-103) 

———
 1
14
 
Фотоаппарат Sony Alpha a7 III Body. Объектив Sony 50mm f/1.8. Объектив Sony 18-105mm f/4 Монопод
 1

Дополнительную информацию можно получить по телефонам: +996 (556) 22-66-61, +996 (555) 35-80-82.

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