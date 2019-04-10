Govori TV объявляет тендер на поставку компьютерного и аудиовидеооборудования

В рамках проекта «Инициатива по поддержке независимости медиа» («Медиа-К») в партнерстве с Представительством Интерньюс в Кыргызстане ОсОО «Мультимедийное информационное агентство «Govori TV» объявляет тендер на приобретение оборудования.

Поставка по адресу:

г. Бишкек, ТЦ «Весна», 3-й этаж, офис 28.

Все налоги и сборы по поставляемому оборудованию, предусмотренные законодательством страны, должны быть оплачены поставщиком.

Оборудование, подлежащее сертификации Госагентства связи, должно сопровождаться документом от этого ведомства.

Электропитание всего поставляемого оборудования должно соответствовать стандарту 220V/50 Hz (вилка Тип F или соответствие стандартам КР).

Все цены и итоговые суммы должны быть указаны в USD.

Предоплата – не более 20 процентов.

Заявки на участие в тендере (с указанием стоимости, сроков поставки и гарантийного обслуживания, с подписью руководителя и печатью) в закрытых конвертах принимаются по адресу: г. Бишкек, ул. Ибраимова, 115/1, бизнес-центр «Асыл-Таш», 11-й этаж, офис Представительства Интерньюс в КР. Окончательный срок представления тендерных заявок – 16.00 19 апреля 2019 года.

Спецификация оборудования (скачать)

Лот №1

Наименование Кол-во 1 Ноутбук DELL Alienware AW15R4-7675SLV-PUS Intel Core i7-8750H (2.20-4.10GHz), 16GB DDR4, 1TB SSHD+8GB SSD, NVIDIA GTX 1060 6GB GDDR5, 15.6″FHD (1920×1080) IPS, WiFi ac, BT 5.0, FHD WC, CR, Win 10 Home, Backlit Русская клавиатура, Silver 2 2 1 x Процессор Intel Core i5-9600K,1 x Asus TUF B360M, 1 x Память G.SKILL 1 x Toshiba ,1 x Твердотельный накопитель SSD 1 x DEEPCOOL ATX DUKASE V3 1 x Power Supply Aerocool 1 x Видеокарта NVIDIA GeForce 1 x Keyboard A4Tech KB-21, Black, USB, Anti-RSI 797 сом 1 x Mouse A4TECH 1 x DELL 27″ S2719H IPS WLED 12 товаров 2 3 1x CPU Intel Core i5-8500, 1 x Memory DDR4 16GB Kit 1 x Kingston SSD 1 x Toshiba 1TB 7200rpm 64MB 1 x Корпус JUMP ATX 3123-4JA USB-панель 1 x Power Unit DEEPCOOL 1 x CPU cooler DEEPCOOL GAMMAXX-300 1 x A4TECH 9300F 1 x DELL 27″ S2719H IPS WLED 1 x Видеокарта NVIDIA GeForce GTX 1070Ti Founders 11 товаров 2 4 Принтер Epson L805 (A4? 37/38ppm Black/Color? 12sec/photo, 64-300 g/m2,CD-priting- 1 1 5 1 x PHILIPS 22″ LED LCD TFT-TN 223V5LHSB LED (21.5″) 1920×1080 10000000 — 1 5ms, VGA+HDMI ,WALL — монитор 2



Лот №2

Наименование Кол-во 1 Дрон DJI Phantom 4 pro v2.0 длд—ла 1 2 Беспроводной передатчик LiveU Solo SDI/HDMI + подписка — 1 3 Штатив Miliboo Mtt 609a 2 4 Видеокамера SONY PXW-70 1 2 5 Радиосистема Sennheiser EW 112P G3-A-X 1 6 Накамерный свет ла дро— дро- 2 7 Диктофон Zoom H6 — 1 8 Телесуфлер Teleview TLW-LCD190LK,TLW-Stand 1 9 Микрофон репортерский Sennheiser ew 135-p G4 1 1 10 Свет студийный – комплект — 1 11 Карта захвата DeckLink Guad2 1 12 Петличный микрофон (для телефонов) 1 2 13 Экшн-камера GoPro Fusion 360 (CHDHZ-103) ——— 1 14 Фотоаппарат Sony Alpha a7 III Body. Объектив Sony 50mm f/1.8. Объектив Sony 18-105mm f/4 Монопод 1

Дополнительную информацию можно получить по телефонам: +996 (556) 22-66-61, +996 (555) 35-80-82.