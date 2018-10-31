Govori.TV – первое интернет-телевидение в Кыргызстане

Как отмечает генеральный директор Кайыргуль Урумканова, это новый для страны медиапроект. Он запущен на базе сайта www.govori.tv.

Кайыргуль Урумканова напомнила, что, по данным исследования, проведенного по заказу Интерньюс в КР, уровень проникновения Интернета в республике возрос и наибольшую долю составляет мобильный Интернет.

«Большинство опрошенных респондентов предпочитают смотреть новости, фильмы и музыкальные видео. Мы решили использовать измерения аудитории и заглянуть в будущее, учитывая потребности зрителя. Мы создали интернет-телевидение, где они могут получить информацию о новостях дня, посмотреть короткие видеосюжеты, сопровождаемые музыкой, окунуться в живые прямые эфиры с мест событий, и все это они могут увидеть на своем телефоне где угодно и когда угодно», — сообщила она.

При разработке сетки вещания редакция использовала формат подачи материалов Евроньюс: короткие новостные выпуски, материалы без комментариев, прямые эфиры с мест событий и расширенные интервью. Пока прямые трансляции выходят в эфир в тестовом режиме.

«Но аудитория с интересом наблюдает, что же мы им предлагаем. Мы привыкаем к новым форматам подачи новостей, а зрители начинают понимать, что это может быть для них удобным способом получить достоверную информацию. Мы провели громадную работу по запуску потокового видео на сайт. Первым делом мы оценили наши способности, как технические, так и творческие. В течение первого периода проекта мы набирали людей, проводили с ними тренинги, обучали новым форматам», — добавила руководитель МИА.

Отмечается, что проект реализуется при содействии Европейского фонда в поддержку демократии (ЕЕD).

Источник: kaktus.media