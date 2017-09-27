Гранты для фотожурналистов на создание впечатляющих местных историй

Reuters стремится помогать развитию нового поколения фотожурналистов, способных представить оригинальные человеческие истории из своих регионов и сообществ в любой точке земного шара.

Программа предлагает до восьми грантов в размере 5 тыс. долларов для фотожурналистов или студентов фотожурналистики, заинтересованных в работе с фотоприложениями и проектами, чтобы продемонстрировать свои способности к рассказу новых историй.

Снимки, сделанные получателями грантовых средств, затем распространят по всему миру на платформах новостей Reuters News.

Любой активный фотожурналист или студент факультета фотожурналистики может подать заявку.

Претенденты должны представить резюме, сопроводительное письмо и портфолио, содержащее 35-50 фотографий.

Кандидатами могут быть не обязательно профессиональные фотожурналисты, но они должны продемонстрировать способность успешно начать и завершить свой грантовый проект.

Грантодатели поработают с новыми талантами, которые способны рассказывать истории с охватом разных точек зрения, где бы отражалось, как и в глобальном бизнесе, разнообразие культур и мировоззрения.

Чтобы достичь этих целей, Reuters ищет талантливых и профессиональных сотрудников по всему миру, независимо от расы, цвета кожи, пола, гендерной идентичности, национального происхождения, религии, сексуальной ориентации, инвалидности, возраста, семейного положения, гражданского статуса, статуса ветерана или любых других привилегий, предоставляемых в соответствии с национальным или местным законодательством.

Заявки принимаются до 10 ноября 2017 года.

Срок предоставления гранта – с 1 января по 31 декабря 2018 года.

Подать заявку можно здесь.