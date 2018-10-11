Гранты на производство контента. Истории успеха от Media Kitchen

Среди более десятка получателей грантов на производство контента Интерньюс с интересом следит за работой продакшн-студии Media Kitchen, которая предложила реализовать формат подачи историй успеха местных лидеров в регионах Кыргызстана под названием «Демилге» («Инициатива»).

Команда студии побывала в разных регионах страны и подготовила восемь историй о главах айыл окмоту (сельских управ), которые сумели сделать свои сообщества независимыми от дотаций из республиканского бюджета и самостоятельно решать проблемы жителей сел.

Создатели документального сериала считают, что рассказы от первого лица, как у лидеров получилось стать успешными, будут интересны для широкой аудитории КР, где более половины находится в регионах.

Участники проекта отбирались с учетом регионального, гендерного, возрастного и этнического разнообразия.

Показ историй на национальном уровне по замыслу создателей должен способствовать обмену успешными кейсами, практиками, а также продвижению образов новых местных лидеров в качестве позитивных ролевых моделей.

Цикл передач «Демилге» задуман для представления образа героя страны в новом формате – молодого патриотичного лидера местного сообщества, который, развивая свой айыл окмоту, развивает государство в целом.

Проект «Демилге» создается в смешанном жанре, совмещающем приемы телевизионного документального репортажа и TEDx-выступления. Истории рассказываются устами самих героев, наглядно, без активного участия журналиста в кадре и за кадром.

По завершении работы над проектом в течение восьми недель передача «Демилге» будет транслироваться в эфире одного из каналов с обширной зрительской базой в сельских регионах по предварительной договоренности на «ЭлТР».

Руководитель проекта известный режиссер и продюсер Азим Азимов заявил, что съемки завершаются благодаря грантовой помощи проекта «Медиа-К», реализуемого Интерньюс и ЮСАИД.

По его словам, команде было интересно работать, увидеть, как вопреки трудностям в стране есть успешные сообщества и лидеры, которые без помощи государства добиваются впечатляющих результатов.

Фото internews.kg

Видеоматериал предоставлен студией Media Kitchen