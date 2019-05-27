Гранты от National Geographic на сторителлинг о миграции

Цель этого проекта – в поддержке эффективных проектов, которые через образование или рассказывание историй помогают улучшению понимания и принятию мигрантов и мигрантских общин.

Виды миграции людей включают (но не ограничиваются):

кочевые общины;

беженцев всех видов;

трудовых мигрантов;

жертв торговли людьми;

людей, исследующих планету и выходящих за ее пределы.

Сегодня в мире насчитывается более 65 млн беженцев, и в предстоящие десятилетия ожидается появление еще миллионов «экологических мигрантов».

Эта миграция подрывает социальные связи и распределение ресурсов во всем мире, мотивирует принятие политических программ и потенциально негативную реакцию, а также создает новые и динамичные многокультурные сообщества.

Внимание! 10 июля 2019 года – окончательный крайний срок подачи заявок на финансирование.

Подробности

Приоритет будет отдаваться проектам в области образования или рассказывания историй, направленным на выполнение одного или нескольких видов деятельности:

документирование причин и последствий одного или нескольких примеров современной миграции людей;

документируйте жизнь современных мигрантов, их путешествия и принимающие общины;

разработка и апробация учебных материалов, учебных программ или информационно-пропагандистских материалов, направленных на углубление понимания опыта мигрантов и принятие мигрантских общин;

типичные запросы предложений должны составлять менее $30 тысяч, однако заявители могут запросить до $70 тысяч.

Успешные кандидаты могут использовать полученные средства в течение одного или двух лет.

См. раздел, как подготовить ваше предложение, касающееся бюджетных указаний, здесь:

www.nationalgeographic.org

Все заявки должны включать четкий обзор состояния знаний о происхождении мигрантов в регионе и, если это применимо, план оценки успеха предлагаемых мероприятий по развитию потенциала (например, школа на местах).

Во всех заявках должен быть четко изложен план оценки воздействия предлагаемой работы на конкретную аудиторию.

При подаче заявки на этот RFP, пожалуйста, выберите The Human Journey в выпадающем меню на вкладке описание проекта приложения.

Заявка на английском:

media.nationalgeographic.org

Подробнее о проекте:

www.nationalgeographic.org